Росії не вдається почати наступ на Донбасі, бо ЗСУ стримують, – Міноборони
Росія нагнітає ситуацію на Сході України, де очікують великий бій та другий етап російсько-української війни. Однак окупантам не вдається розпочати наступ на Донбасі.
Російські військові накопичують боєприпаси
У Міністерстві оборони України заявили, що Росія не може розпочати наступ на Донбасі через спротив ЗСУ. Про це в ефірі каналу "Рада" сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
До речі Ворог може готуватися до висадки десанту в Маріуполі, – Маляр
У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати,
– повідомила Маляр.
Вона розповіла, що російські військові накопичують боєприпаси та провіант і медичну інфраструктуру.
"Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", – резюмувала заступниця Олексія Резнікова.
Остання інформація про ситуацію на Донбасі
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що на Донеччині посилились обстріли. За його словами, окупанти гатять по населених пунктах, однак ЗСУ втримують позиції.
- Військовий кореспондент Євген Назаренко повідомив, що росіяни прориваються з окупованих територій Луганщини. Він також розповів, що велика битва за Донбас вже триває і Росія не може підтягнути більше сил.
- Натомість народний депутат Федір Веніславський заявив, що окупанти поки не йдуть в масштабний наступ на Донбасі, але загалом бої ведуться.
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