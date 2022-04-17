Росії не вдається почати наступ на Донбасі, бо ЗСУ стримують, – Міноборони

Росія нагнітає ситуацію на Сході України, де очікують великий бій та другий етап російсько-української війни. Однак окупантам не вдається розпочати наступ на Донбасі.

Російські військові накопичують боєприпаси

У Міністерстві оборони України заявили, що Росія не може розпочати наступ на Донбасі через спротив ЗСУ. Про це в ефірі каналу "Рада" сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

До речі Ворог може готуватися до висадки десанту в Маріуполі, – Маляр

У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати,

– повідомила Маляр.

Вона розповіла, що російські військові накопичують боєприпаси та провіант і медичну інфраструктуру.

"Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", – резюмувала заступниця Олексія Резнікова.

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