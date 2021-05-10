Росії так і не вдається продати "русский мир" на окупованому Донбасі, – Саакян

На окупованих територіях Донбасу є величезний відсоток тих, хто розчарувався у змінах, що відбулись після 2014 року. Тож Росії не вийде вплинути на тамтешнє населення.

Ба більше, більшість ніколи не підтримували будь-яких заколотів і окупації Російської Федерацією. Таку думку у програмі "Між іншим" висловив політолог Олег Саакян, який активно займається проблемами окупованого Донбасу і сам є вихідцем із цього регіону.

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Про населення на окупованому Донбасі

За його словами, серед населення переважали проукраїнські сили. Втім, як він наголосив, інша справа, що колаборанти в місцевій владі, силовому блоці та центральному апараті з Києва і не відсутність реагування призвело до того, що проросійська маргінальна меншість змогла залякати й вичавити проукраїнську меншість. "Її було більше, ніж вони того хотіли", – додав політолог.

Втім, навіть в умовах окупації, вже на 8 році війни, при наявності монополії власних медіа, системи освіти, фінансової системи, Російській Федерації так і не вдається продати "русский мир" населенню,

– наголосив Саакян.

Він зазначив, що такий світогляд там однаково відштовхують. Політолог пояснив, що аналіз соцмереж і отриманих російських паспортів із примусу показав, що не більше ніж 20% населення Донбасу ідейно підтримує Росію.

"Після зміни прапора, розчарованих – тотальна більшість. Я б навіть сказав, що проросійські настрої на окупованих територіях зменшились", – сказав Саакян.

Політолог наголосив, що ніхто не знає точної кількості людей, які пошкодували за псевдореферендум у 2014 році та щиро хочуть повернутися. Немає і даних про те, скільки людей залишилось на окупованих територіях – цифри дуже різняться.