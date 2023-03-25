На розконсервовані танки треба ті, хто на них ще служив: у росіян чергові проблеми
Через брак танків та бронетехніки росіяни вимушені вдаватися до вкрай рішучих дій. На цьому негаразди в армії РФ не закінчуються, бо з чисельністю особового складу теж не все добре.
Про це 24 Каналу розповів Михайло Притула – військовий експерт. За його словами, розконсервована військова техніка для РФ стає нормою.
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В окупантів нестача техніки
Михайло Притула пояснив, що росіяни не зможуть продовжувати контрнаступальні дії. Яскраве свідчення цього – зруйнування їхніх планів щодо захоплення Бахмута та ще низки українських міст.
Для того, щоб продовжити наступ, їм потрібно відповідна кількість одиниць техніки,
– повідомив він.
На його думку, саме нестача техніки і заважає їм вести війну, яку окупанти самі ж і розпочали.
"За цей рік війни вони втратили 11 тисяч одиниць бронетехніки – маються на увазі танки та броньовані машини", – зауважив він.
За його словами, втрати техніки провокують і знищення особового складу.
Люди – дефіцит в Росії
Михайло Притула підкреслив, що на полі бою полягли й водії, і танкісти, і інженерний склад.
"Для того, щоб продовжити військові дії Росії об'єктивно треба не лише знайти як мінімум 10 тисяч одиниць техніки, а й водіїв, механіків", – переконаний він.
До того ж важливо, щоб ці люди знали технічну базу військових машин.
Тобто треба знайти їм зараз велику кількість танкістів, які служили на такій техніці, яка була,
– зазначив військовий експерт, натякаючи на те, що Росія знімає танки з консервації.
Ба більше, навіть розконсервування танків Т-62, Т-64 та вантаження їх на платформи – вже непроста задача.
Росія знімає зі зберігання танки: ключове
- Дослідники CIT у березні 2023 року помітили, що росіяни перемішують ешелони з танками Т-54 і Т-55. Ці машини виготовлялись у перші роки після Другої світової війни та стояли на озброєнні радянської армії до 1970-х років.
- Військовий експерт Ігор Романенко розповів, що старі танки набагато простіші, і росіяни намагаються зліпити з кількох один нормальний танк. При цьому, за словами Романенка, окупанти застосовують радянський підхід до ведення війни – "не якістю, а кількістю".
- Боєць ЗСУ Кирило Сазонов наголосив, що старі радянські танки не зрівняються з новітнім озброєнням країн НАТО. Однак будь-який танк залишається небезпечною зброєю. Навіть такі старі танки можуть посилити позиції, чи то в атаці, чи то в обороні.