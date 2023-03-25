На розконсервовані танки треба ті, хто на них ще служив: у росіян чергові проблеми

Через брак танків та бронетехніки росіяни вимушені вдаватися до вкрай рішучих дій. На цьому негаразди в армії РФ не закінчуються, бо з чисельністю особового складу теж не все добре.

Про це 24 Каналу розповів Михайло Притула – військовий експерт. За його словами, розконсервована військова техніка для РФ стає нормою.

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В окупантів нестача техніки

Михайло Притула пояснив, що росіяни не зможуть продовжувати контрнаступальні дії. Яскраве свідчення цього – зруйнування їхніх планів щодо захоплення Бахмута та ще низки українських міст.

Для того, щоб продовжити наступ, їм потрібно відповідна кількість одиниць техніки,

– повідомив він.

На його думку, саме нестача техніки і заважає їм вести війну, яку окупанти самі ж і розпочали.

"За цей рік війни вони втратили 11 тисяч одиниць бронетехніки – маються на увазі танки та броньовані машини", – зауважив він.

За його словами, втрати техніки провокують і знищення особового складу.

Люди – дефіцит в Росії

Михайло Притула підкреслив, що на полі бою полягли й водії, і танкісти, і інженерний склад.

"Для того, щоб продовжити військові дії Росії об'єктивно треба не лише знайти як мінімум 10 тисяч одиниць техніки, а й водіїв, механіків", – переконаний він.

До того ж важливо, щоб ці люди знали технічну базу військових машин.

Тобто треба знайти їм зараз велику кількість танкістів, які служили на такій техніці, яка була,

– зазначив військовий експерт, натякаючи на те, що Росія знімає танки з консервації.

Ба більше, навіть розконсервування танків Т-62, Т-64 та вантаження їх на платформи – вже непроста задача.

Росія знімає зі зберігання танки: ключове