У Росії обіцяють захистити Поклонську, якій Кулеба пригрозив "зіпсувати життя"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв "зіпсувати життя" колаборантці Наталії Поклонській. На її захист став глава російської Держдуми В'ячеслав Володін, який запевнив, що зрадницю України захистять "від таких міністрів".

За словами члена путінської "Єдиної Росії", заяву Дмитра Кулеби мав би розглядати Європейський суд з прав людини.

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Миттєва реакція Володіна

Як не дивно, представник політичної партії одного з останніх диктаторів Європи звинуватив главу українського МЗС у тому, що його заяви "притаманні тоталітарним режимам".

Він звинуватив українську владу в буцімто порушенні прав українських громадян. Серед таких дій він перерахував війну на Донбасі, відмову від виборів там, а також водну блокаду Криму.

Словом, у всьому, до чого призвели агресивні дії Росії за останні 7 років, Володін чомусь звинуватив Україну. До слова, він навіть визнав наявність українських громадян у Криму, хоча Росія після окупації провела там примусову паспортизацію – російськими громадянами оголошували навіть тих, хто від цього вперто відмовлявся.

Крім того, російський політик, який, мабуть, ніколи не чув про демократію, заявив, що "з такими методами Україні ніколи не стати демократичною". Мовляв, це – шлях диктаторського режиму.

А за Поклонську не хвилюйтеся. Вона громадянка Росії. Її права й свободи будуть захищені від усіх нападок. І від таких міністрів теж,

– запевнив В'ячеслав Володін.

Заява Дмитра Кулеби

Слова очільника українського МЗС були реакцією на ймовірне призначення Наталії Поклонської послом у Кабо-Верде.

Дмитро Кулеба заявив, що коли зрадниця досі залишається громадянкою України, то наша держава має всі шанси зіпсувати їй життя.

Крім того, він підкреслив, що Поклонська – яскравий приклад долі зрадника. Адже Росія її використала, а тепер відправляє далеко в Африку.

Текст публікації Володіна:

Міністр закордонних справ України прокоментував можливе призначення нашої колеги, депутата Держдуми Наталії Поклонсської послом. При цьому зробив це так, що його заяву правильно було б розглянути в ЄСПЛ.

Дослівно:

"Треба перевірити, чи є вона ще громадянкою України. Якщо вона нею залишається, то у нас є можливості зіпсувати їй життя. Але якщо вона вже вийшла з громадянства і є тільки громадянкою Росії, то це їхня справа призначати кого завгодно і куди завгодно".

Схожа заява говорить про те, що міністр закордонних справ України на офіційному рівні підтвердив, що Київ щодо своїх же громадян готовий застосовувати заходи, притаманні тоталітарним режимам.

Арсенал цих заходів, як ми пам'ятаємо, великий:

позбавлення жителів Донбасу можливості участі у виборах;

дискримінація російськомовних українців і витіснення російської мови;

блокада (водна, транспортна, фінансова, енергетична і продовольча), оголошена жителям Криму, серед яких були і громадяни України;

застосування сили і зброї проти власного народу – доказом тому є події в згорілому Будинку Профспілок в Одесі і бойові дії в Донбасі.

Ось що може чекати громадян України, якщо влада захоче їм "зіпсувати життя".

Як після цього з міністром країни, яка прагне стати частиною європейської спільноти, зможуть спілкуватися представники західних держав – складно сказати.

З такими підходами і принципами стати демократичною державою не можна. Це антинародний шлях диктаторського режиму.

А за Поклонську не хвилюйтеся. Вона громадянка Російської Федерації. Її права і свободи будуть захищені від усіх нападок. І від таких міністрів теж.