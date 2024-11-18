Нові методи вербування росіян до війська: Осєчкін пояснив систему

Росія кожного дня на війні в Україні втрачає понад тисячу людей. Це зумовлює необхідність постійно поповнювати армію. Окупанти шукають різноманітні способи, щоб вербувати росіян, адже охочих помирати в Україні стає все менше.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, зазначивши, що найбільш розповсюдженою схемою обману, щоб збільшувати кількість особового складу, є залучення строковиків. Владімір Путін обіцяє, що їх не відправлятимуть на передову, однак це брехня.

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Методи вербування до війська

Володимир Осєчкін зауважив, що у військових частинах строковиків змушують підписувати контракти та одразу ж готують до відправлення на фронт в Україні.

Спочатку молодих хлопців обманювали, стверджуючи, якщо вони не підпишуть контракт, то їх відправлять на передову, але коли вони це робили, то ставало зрозуміло, що їх готують на фронт,

– сказав він.

Правозахисник наголосив, що це дуже розповсюджена схема. Таким чином влада Росії намагається мобілізувати строковиків, щоб поповнити нестачу людського ресурсу. Окупантам це необхідно, щоб утримувати лінію фронту та просуватись на певних напрямках.

Важливо! У Росії формують штурмові підрозділи із засуджених і хворих на гепатит "В" та "С". За даними ГУР МО України, наказом російського міноборони гепатит "С" виключено зі списку хвороб, що перешкоджають службі. З ув'язнених створюють окремі роти, які відправляють на окуповані території Донбасу.

Володимир Осєчкін також зазначив, що судова слідча система у Росії побудована тепер так, щоб вербувати якомога більше підсудних та ув’язнених на війну в Україні.

"У слідчих, прокурорів та суддів є план, який вони повинні виконувати, щоб змушувати певну кількість людей підписувати контракти із міноборони Росії. Їм пропонують йти на війну замість того, щоб відбувати свій термін", – підкреслив правозахисник.

Він додав, що всередині колоній, де утримують ув'язнених, керівництво створює жорсткі умови, щоб ті погоджувались йти на війну.

Один зі співробітників зізнався, якщо вони не вербуватимуть в'язнів на передову, то влада відправлятиме їх туди. Черг до російських військкоматів немає, але такі хитрі схеми дозволяють Путіну залучати ще певну кількість людей до війни на території України,

– висловився Осєчкін.