Свобода слова у всій красі: росЗМІ опублікували статтю про скарги окупантів, а потім видалили її

Татарстанські журналісти опублікували статтю, в якій детально описали проблеми російських військових на війні проти України. Проіснував цей матеріал лише кілька годин, згодом його видалили.

Рівнем "свободи слова" на цей раз відзначилося видання "Вечірня Казань". Зранку 21 листопада журналісти опублікували матеріал про скарги бійців батальйону "Алга".

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1 туалетний папір і шкарпетки: яка гуманітарка прийшла росіянам

Стаття вийшла під заголовком "За таке потрібно розстрілювати: добровольці "Алга" скаржаться, що замерзають та голодують, а гумдопомога до них не дійшла". Матеріал складався з листів 16 окупантів, які воюють проти України. Ті бідкалися, що воюють без їжі, води, транспорту й теплого одягу.

Російські солдати розповіли, що під час передислокації змушені всю зброю та боєкомплекти тягнути на собі, ніяких автомобілів, які б їх перевезли, немає. Мовляв, навіть під час Другої світової війни у піхоти були візки, а зараз й того немає.

Окупанти зазначили, що з Татарстану їм відправили спальні мішки, намети та їжу, але з цього в Україну дійшли лише мішок зі шкарпетками, 2 блоки сигарет і 1 рулон туалетного паперу. Традиційно росіяни побідкалися на відсутність виплат й додали, що декого з них навіть нема у списку військовослужбовців частини.

Татарстанські волонтери розповіли, що гуманітарну допомогу розподіляли по торгових точках і продавали. Винен у цьому буцімто командир бригади.

Вже за кілька годин статтю видалили з сайту, однак вона залишилася в архіві Google.



Стаття про скарги окупантів залишилася в архіві / Скриншот

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У Криму видалили статтю про вагнерівця

Схожий інцидент зі "свободою слова" трапився в окупованому Криму. 21 листопада під Сімферополем знайшли мертвою 16-річну дівчину, яку до того 3 дні розшукували. Окупаційні ЗМІ написали, що останнім, з ким бачилася неповнолітня, міг бути бойовик ПВК "Вагнера".

За якийсь час цей матеріал видалили. На сайтах інших ЗМІ в новинах про знайдену мертву дівчину про вагнерівця не згадують.

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