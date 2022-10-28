Висловлювала провину перед українцями та засуджувала батька: у Росії засудили доньку військового

У Росії продовжують боротися з тими, хто висловлюється проти так званої "спецоперації". Так, проти доньки військового відкрили справу. Мовляв, вона дискредитує військо країни-агресорки.

Відомо, що росіянку Анастасію Григор'єву оштрафував Псковський міський суд. Вона тепер змушена заплатити штраф у розмірі 35 тисяч рублів через буцімто "дискредитацію" армії Росії. Тієї самої, як щоденно зазнає шалених втрат у війні проти України.

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Оштрафували через інтерв'ю

Причиною накладення на Григор'єву штрафу стало відеоінтерв'ю, яке вона давала. У ньому Анастасія разом зі своєю сестрою розповідали про ставлення до війни, батька, який бере в ній участь, а також антивоєнні акції.

Я відчуваю величезну провину перед усіма українцями. Мені шкода, що їм доводиться через все це проходити постійно, всі ці воєнні злочини, війна в країні, зруйновані будинки,

– говорила вона в інтерв'ю.

Як зазначає росіянка, протокол складали без неї. Але попри це до суду вона вирішила таки приїхати. Зі звинуваченням вона не погоджується, та й штраф платити відмовляється. Сама Григор'єва у цьому випадку винною себе не вважає.

У виданні нагадують, що сестри Григор'єви брали участь в антивоєнному пікеті. Вони вийшли з гаслом "Україна – мир, Росія – свобода". Правоохоронці їх затримали, а також звинуватили в організації масового заходу, проведення якого не узгоджували з владою. Тоді їм призначили по 20 годин виправних робіт. Після позову до апеляційного суду рішення змінили. На них наклали штрафи у розмірі по 10 тисяч рублів на кожну з сестер.

Тим часом російське військо зазнає проблем

Як зазначають у розвідці Великої Британії, ворог оцінює свої можливості. Тож на більшості напрямків фронту окупанти вирішили перейти на довгострокову оборону. Пов'язано це з поганим матеріальним забезпеченням, а також військовим досвідом "мобіків".

Серйозні проблеми в окупантів спостерігаються й у самій Росії. Так, у Володимирській області 125 новобранців поселили у барак на 60 людей. Через такі умови серед них почали швидко ширитися захворювання. Невдовзі стало відомо про те, що у багатьох кашель, а деякі взагалі відхаркують кров'ю. І це аж ніяк не хвилює ані керівництво, ані медиків.

Настрої серед "мобіків" теж катастрофічні. Так, під час шикування один із них узагалі розплакався. Він бідкався на те, що кожен тут – "гарматне м'ясо". Водночас зазначив, що чітко розуміє, в яку ситуацію потрапив. Мовляв, додому з фронту він уже не повернеться.

Але і це ще не все. З "мобіками" теж досить туго, тож продовжують кидати на війну зеків. Для цього у держдумі дозволили відправляти на фронт навіть тих, хто засуджений за тяжкі злочини.

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