Через вибухи в Росії ворог переміщує ППО: у яких регіонах паніка

Успішні атаки "невідомими" БпЛА по військових цілях у Росії змушують ворога придумувати нові способи захисту стратегічних об'єктів. Так, окупанти почали перетягувати системи ППО з інших регіонів.

Зокрема, з віддалених островів та навіть Північного флоту. Про це 24 Каналу повідомив генерал-лейтенант, ексголова служби зовнішньої розвідки України та екскерівник ГУР Міноборони Валерій Кондратюк. Він також зауважив, що українська розвідка за всім спостерігає та розуміє, на які два напрямки росіяни стягують протиповітряну оборону.

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Куди переміщують системи ППО

Наразі в Росії достатньо ресурсів, зокрема систем ППО, які розташовані не лише на лінії фронту, а й безпосередньо в інших регіонах. Після останніх комбінованих ударів БпЛА по військових цілях Росії, окупанти почали забирати наявну протиповітряну оборону з різних частин Росії.

По-перше, з Північного флоту. По-друге, з далеких островів – земля Франца-Йосифа, а також за Уралом. Наразі комплекси рухаються на територію тимчасово окупованого Криму та для прикриття військових об'єктів поблизу із державним кордоном України.

Кондратюк розповів, як удари БпЛА по цілях у Росії впливають на ситуацію: дивіться відео

Сили оборони обирають найбільш важливі цілі для знищення, які мають стратегічне значення для противника. Зокрема, авіація, яка створює перешкоди для українських захисників під час контрнаступу.

Вона сьогодні є найбільш бажаною ціллю. Зрозуміло, що і військово-промислові комплекси бажані цілі. Але на сьогодні вибирається паритетно те, що має безпосередній вплив на результати дій на фронті,

– підсумував Валерій Кондратюк.

Останні атаки БпЛА по території Росії