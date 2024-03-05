Окупантам тривожно: по всій Росії 6 березня перевірятимуть систему оповіщення
Російське МНС проведе перевірку системи оповіщення населення по всій території країни-агресора. Планують зробити це 6 березня.
Окупанти ввімкнуть сирени, гучномовці й не тільки. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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У Росії перевірять систему оповіщення
У ворожому відомстві заявили, що по всій Росії 6 березня будуть перевіряти систему оповіщення населення. Зокрема, пролунає сигнал "Увага всім!", запрацюють сирени й гучномовці. Окрім того, ефіри телеканалів і радіо будуть заміщені спеціальною інформацією.
Окупанти заявили, що перевірка систем оповіщення пройде у межах масштабних навчань щодо підготовки до захисту населення та територій нібито "від паводків і природних пожеж".
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У Єкатеринбурзі стався вибух на підстанції, що живить 3 військові підприємства
- Зауважимо, що чи не щодоби в Росії цвіте "бавовна". Так, пізно ввечері 1 березня у Єкатеринбурзі прогримів вибух на підстанції "Калінінська".
- Офіційно окупанти заявили, що причиною вибуху нібито стала несправність електрообладнання, втім, у мережі повідомили про закладену вибухівку.
- Цікаво, що ця електропідстанція живить 3 оборонні заводи агресора.
- Представник ГУР розповів, що в окупантів продовжується деградація інфраструктури. Наголосив, те, що вибухає в Росії, – відповідальність, зокрема, російської влади.
- "Але на цій території є небайдужі громадяни, які не можуть миритись з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити якомога швидше у єдиний законний спосіб збройної боротьби проти кривавого путінського режиму", – підкреслив Андрій Юсов.