У Росії підвищили штрафи за участь у мітингах перед новими протестами за Навального

У Росії напередодні акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального підвищили штрафи за участь у мітингах. Сума покарання стартуватиме від 2 тисяч рублів.

Держдума Росії ухвалила закон, який посилює адміністративну відповідальність за відмову підкоритися вимогам силових органів. Про це повідомляють росЗМІ.

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Демонстрантам загрожують штрафи та арешт

Протестувальників, які ігноруватимуть вимоги силовиків, штрафуватимуть на суму від 2 до 4 тисяч рублів. При повторному порушенні – від 10 до 20 тисяч рублів.

Альтернативою штрафу буде арешт на 15 діб або обов'язкові роботи на термін від 40 до 120 годин.

За фінансування протестів загрожує штраф від 10 до 15 тисяч рублів для фізичних осіб та від 50 до 100 тисяч рублів для юридичних.

Також штрафи передбачені для організаторів масових акцій протесту.

Протести на підтримку Олексія Навального: коротко