Замість тата – лада: у Росії планують зробити серйозний крок назустріч "могилізації"

13 січня 2023, 11:41
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Росія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Щоб хоч якось поповнити дефіцит окупантів, країна-терористка хоче скасувати відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують 3 дітей.

На сполох забили російські правозахисники. Вони заявили, що суди, зокрема, у Забайкаллі масово скасовують повернення додому мобілізованих багатодітних батьків. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 канал.

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Окрім того, повідомили, що батьку трьох дітей з Дагестану відмовили у відстрочці. 

Важливо! У російському міноборони заявили, що питання відстрочки для батьків 3 дітей "ще пропрацьовують". Зважаючи на те, що жодного разу там ще не сказали правду, рішення, вочевидь, вже ухвалили. 

Росія намагається створити 2-мільйонну армію

У ГУР Міноборони заявили, що країна-терористка намагається створити 2-мільйонну армію

У Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів,
– зазначили у розвідці.

Окрім того, у ГУР Міноборони наголосили: з 9 січня Росія обмежила виїзд з країни. Країна-окупантка намагається хоч якось поповнити свої запаси живої сили, оскільки зазнає колосальних втрат. Станом на 13 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили вже 114 130 загарбників.

Автор: Мар'яна Бекало