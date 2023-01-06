А що з обличчям: росіяни знову почали отримувати повістки – у них паніка

У Росії знову почали масовано роздавати повістки. Через це у місцевих жителів почалася паніка.

Таким чином, схоже, у Росії розпочалася друга хвиля мобілізації. Чоловіків ловлять прямо на вулиці та видають їм повістки. Про це інформує 24 Канал.

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У Росії знову роздають повістки

З 5 січня росіяни почали знову отримувати повістки. Так, у різних регіонах, очевидно, проводять нову хвилю мобілізації.

Росіяни отримують повістки: дивіться відео

За словами очевидців, вони бачили, як біля входу на ковзанку зупинили чоловіків. У кількох щось перевірили та відпустили, а деяким – вручили повістки.

Також чоловіків ловлять біля метро. Очевидці кажуть, що біля деяких станцій стоять поліцейські з жінкою, які зупиняють молодих хлопців та виписують їм повістки.

Крім того, повістки роздають і в Москві та Петербурзі. Так, чоловіків зупиняють просто на вулиці, перевіряють документи та вручають повістки.



У Петербурзі вручають повістки / фото з місцевих телеграм-каналів



Повістки роздають навіть у Москві / фото з місцевих телеграм-каналів

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