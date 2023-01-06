А що з обличчям: росіяни знову почали отримувати повістки – у них паніка
У Росії знову почали масовано роздавати повістки. Через це у місцевих жителів почалася паніка.
Таким чином, схоже, у Росії розпочалася друга хвиля мобілізації. Чоловіків ловлять прямо на вулиці та видають їм повістки. Про це інформує 24 Канал.
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У Росії знову роздають повістки
З 5 січня росіяни почали знову отримувати повістки. Так, у різних регіонах, очевидно, проводять нову хвилю мобілізації.
Росіяни отримують повістки: дивіться відео
За словами очевидців, вони бачили, як біля входу на ковзанку зупинили чоловіків. У кількох щось перевірили та відпустили, а деяким – вручили повістки.
Також чоловіків ловлять біля метро. Очевидці кажуть, що біля деяких станцій стоять поліцейські з жінкою, які зупиняють молодих хлопців та виписують їм повістки.
Крім того, повістки роздають і в Москві та Петербурзі. Так, чоловіків зупиняють просто на вулиці, перевіряють документи та вручають повістки.
У Петербурзі вручають повістки / фото з місцевих телеграм-каналів
Повістки роздають навіть у Москві / фото з місцевих телеграм-каналів
Мобілізація в Росії: останні новини
- Військовий оглядач Денис Попович напередодні заявляв, що наступна хвиля може бути проведена з 5 січня.
- Так, на початку січня Владімір Путін може оголосити повну мобілізацію і заборонить виїзд російським чоловікам з країни.
- До речі, нещодавно солдатські вдови Росії виступили за нову хвилю мобілізації. Вони кажуть, що буцімто "готові на все заради перемоги" їхньої недокраїни.
- Ганна Маляр повідомляла, що мобілізація в Росії – потужна, і це дійсно дуже серйозний виклик. За її словами, це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго.