Без пострілів: міноборони Росії показало відео прольоту винищувача над британським есмінцем

У Росії намагаються переконати міжнародну спільноту, що відкривали попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Інцидент стався в акваторії Чорного моря 23 червня.
У Великій Британії спростували інформацію напад на корабель. Своєю чергою міноборони Росії показало відео, яке начебто мало довести правоту країни-агресора.
Читайте також У Британії заперечують обстріл есмінця "Дефендер" росіянами біля Криму
На відео не видно і че чутно обстрілів
Однак на оприлюднених кадрах з російського літака та безпілотника, які супроводжували есмінець "Дефендер", пострілів ані не видно, ані не чутно.
З огляду на це все можна зробити висновок, що Росія всіма способами намагається переконати світ, але її жалюгідна спроба вкотре провалилась.
Інцидент з британським есмінцем: головне
- У Чорному морі 23 червня пройшли спільні навчання України, США та Великої Британії. Сили спеціальних операцій тренувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Пізніше Росія почала поширювати повідомлення про те, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по кораблю, бо він нібито увійшов у "російські територіальні води".
- У міноборони Великої Британії заявили, що агресор не обстрілював есмінець і додали, що судно здійснювало мирний прохід через води України відповідно до міжнародного права.
До теми Росіяни знову сіли в калюжу