Без пострілів: міноборони Росії показало відео прольоту винищувача над британським есмінцем

23 червня 2021 , 20:42
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Джерело:

ТАСС

У Росії намагаються переконати міжнародну спільноту, що відкривали попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Інцидент стався в акваторії Чорного моря 23 червня.

У Великій Британії спростували інформацію напад на корабель. Своєю чергою міноборони Росії показало відео, яке начебто мало довести правоту країни-агресора.

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На відео не видно і че чутно обстрілів

Однак на оприлюднених кадрах з російського літака та безпілотника, які супроводжували есмінець "Дефендер", пострілів ані не видно, ані не чутно.

З огляду на це все можна зробити висновок, що Росія всіма способами намагається переконати світ, але її жалюгідна спроба вкотре провалилась.

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Автор: Олег Терещенко