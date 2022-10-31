Росія атакувала Україну обмеженим типом ракет: куди "поділися" решта та дрони
У понеділок, 31 жовтня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Цього разу агресор використовував лише ракети Х-101 та Х-555, натомість дронів та ракет інших типів не застосовували.
Ракет поменшало
Насамперед це пов'язано з тим, що у росіян суттєво зменшилась кількість як ракет, так і іранських дронів. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
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За його словами, зокрема цьому слід завдячувати і подіям 29 жовтня у Севастополі, коли унаслідок вибухів було пошкоджено і фрегат "Адмірал Макаров", який став флагманом Чорноморського флоту Росії після потоплення "Москви". Що не менш важливо, "Адмірал Макаров" – це носій 8 ракет типу "Калібр". Крім того, можливо, було вражено і катер, який несе до 6 ракет.
Як слід знищувати російські ракети
Також Романенко зауважив, що зараз наступає той період, який прогнозували військові та експерти, коли Україна підготується, а союзники змінять своє ставлення та зрозуміють, що знищувати повітряні цілі потрібно насамперед ще до їхнього запуску. Тобто, наприклад, пускові установки з "Іскандерами" знищувати на землі, кораблі з "Калібрами" у морі або на базах, літаки, які несуть ракети, на аеродромах.
"Ми пам'ятаємо, як у Калузі на аеродромі було знищено, за різними оцінками, 4 – 6 літаків. "Бавовнятко" чи що це було, але це відбувається", – зауважив військовий експерт.
Він додав, що що зараз ми переступили ту лінію, за якою потрібно нарощувати зусилля, і тоді росіяни розумітимуть, що їхні цинічні атаки по Україні повертатимуться їм бумерангом.
Ігор Романенко про кількість ракет та дронів у Росії: дивіться відео
Ракетна атака по Україні 31 жовтня
- Уранці 31 жовтня по всій Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Росія знову била ракетами по багатьох регіонах країни, зокрема вже традиційно по об'єктах критичної інфраструктури.
- Сили ППО України відпрацювали на максимум – їм вдалося збити більшість, а саме 44 крилаті ракети з понад 50, які запустили росіяни. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.
- Разом із тим, на жаль, було зафіксовано влучання. Постраждали енергетичні об'єкти у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Унаслідок цього частина цих регіонів залишилися без електрики, водопостачання та зв'язку.
- За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ця ракетна атака обійшлася Росії у 400 – 600 мільйонів доларів. Ця сума перевищує половину річних бюджетів Новосибірська чи Єкатеринбурга – третього та четвертого за розміром міст Росії. Але окупанти надають перевагу витрачанню грошей на вбивства українців, аніж на розвиток власної країни.