У Росії пояснили, в яких кордонах визнали захоплені окупантами землі Донбасу
21 лютого 2022 , 22:27Читать новость на русском
Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав бойовиків на окупованому Донбасі. У Росії вже наважились на цинічні пояснення.
Зокрема, у Кремлі сказали, за якими кордонами "визнали" окупантів. Кажуть, що нібито зробили це в тих кордонах, які зараз фактично встановлені. Слова путінських поплічників цитують росЗМІ.
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Збираються розглядати дружбу з окупантами
Окрім "визнання", Путін також хоче офіційно "подружитися" з бойовиками.
Заступник голови комітету у міжнародних справа Росії Андрій Клімов заявив, що Рада Федерації 22 лютого ратифікує "договори про дружбу та співпрацю" з найманцями на окупованому Донбасі.
Захід засуджує дії Путіна
- Партнери солідарні з Україною і починають висловлювати нашій державі свою підтримку на тлі рішення Путіна. Про це вже заявила Італія, Данія, Литва.
- Польща скликає Європейську Раду та наполягає на санкціях проти Росії.
- Підтримує нас і НАТО. А президент Зеленський вже обговорив ситуацію з Джо Байденом та Борисом Джонсоном.