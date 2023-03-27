Патрушев пригрозив унікальною зброєю, яка начебто здатна "знищити США"
У Раді безпеки Росії почали марити та погрожувати "унікальною зброєю". Вона нібито здатна "знищити навіть Америку".
Таку заяву пробурмотів секретар Радбезу Росії Микола Патрушев, пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. У такий спосіб країна-терористка продовжує погрожувати західним країнам.
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У Росії пригрозили США "унікальною зброєю"
У Росії є унікальна зброя, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, зокрема США, у разі загрози своєму існуванню,
– заявив Патрушев.
За його словами, думки американських політиків про те, що Росія на превентивний ядерний удар США відповісти не зможе – "недалекоглядна і небезпечна дурість".
Окрім цього, Патрушев наголосив, що Росія після розпаду СРСР буцімто "провела роботу над помилками" і тому зараз "може забезпечити як внутрішню стабільність, так і безпеку від загроз ззовні".
До того ж у Росії вкотре заволали, що США нібито зараз намагаються "придушити" Росію, а далі "візьмуться за Китай". Патрушев вважає, що Захід "серйозно прорахувався", розраховуючи на крах економіки країни-агресорки і зростання протестних настроїв унаслідок санкцій
Також секретар Радбезу додав, що Росія начебто "виважено ставиться" до санкційного тиску з боку Заходу.
Ядерні погрози Росії: останні новини
- Кремлівський диктатор Владімір Путін неодноразово шантажував Україну застосуванням ядерною зброєю. Наскільки це ймовірно – прогнозувати складно.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що навіть у разі, якщо Путін буде за крок до того, аби "натиснути ядерну кнопку" – відповідь не забариться. Разом з тим панікувати завчасно не варто.
- Нещодавно Владімір Путін заявив, що Росія розмістить свою ядерну зброю у Білорусі. До 1 липня там завершать будівництво сховища.
- У США прокоментували наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, зауваживши, що Путін зробив цю заяву в момент зростання напруженості із Заходом через війну в Україні.
- Окрім цього, Китай виступив проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Там вважають, що треба знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.