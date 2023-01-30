Маразм міцнішає: у Росії заговорили, що Україна отримає ядерну зброю від США

Російські депутати та чиновники знову заспівали нову маячню. Тепер їм здалося, що США буцімто нададуть Україні ядерну зброю.

Таке марення з’явилося у депутата держдуми Євгєнія Федорова, інформує 24 Канал. За його словами, Захід нібито "підвищує ескалацію в Україні".

Зверніть увагу "Мєдвєдєв каже дурість": Соловйов гостро поскандалив з гостем в ефірі через ядерну зброю

Росії примарилось, що Україна отримає ядерну зброю від США

Федоров заявив, що зараз Україні почали передавати танки та обговорюється питання постачання винищувачів.

Тобто вони підвищуватимуть ескалацію. Треба буде, передадуть на територію України і ядерну зброю,

– вважає російський депутат.

Він додав, що Росія програє в інформаційному протиборстві з США, але готова до ядерної війни. Таким чином, країна-терористка вкотре довела, що в будь-який момент може застосувати ядерну зброю.

І хто як не Росія знає добре про цей вид озброєння. Бо тільки країна-агресорка завжди лякає світ ядерним шантажем.

Нагадаємо, нещодавно у Росії знову взялися за ядерний шантаж. Спікер держдуми Вячєслав Володін намагався налякати країни НАТО ядерною зброєю через допомогу Україні.

Ядерний шантаж Росії: що відомо