Діди воювали і внукам передали: окупанти хваляться озброєнням часів Другої світової
Росіяни продовжують зазнавати втрат як серед особового складу, так і техніки. Тож їм доводиться розконсервовувати те, що давно мало б стояти у музеях.
Так, блогер-бойовик з псевдореспублік Владлен Татарський вирішив показати, чим росіяни воюють. Можемо сказати, що проблеми з технікою у ворога дійсно колосальні, але він цим навіть пишається. 24 канал покаже вам, що ж "інноваційного" привезли росіянам на фронт, щоб вони продовжували зазнавати втрат.
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На фронті гаубиці 40-х років
Цей самий цілий блогер вирішив трішки розповісти, яким диво-озброєнням користуються окупанти. Мовиться про гаубицю Д-1. Як зазначає він, її зробили тоді, коли дідові загарбника було 10 років. Розумієте, наскільки все погано.
Якщо хтось думав, що у XXI столітті війна буде бластерами, то вони помилялися. От, будь ласка, Д-1. Нічого, б'ємо ворога тим, що є. Поєднуємо новітні технології, коптери зі сталінськими гарматами. Артилеристи, Сталін дав наказ,
– сказав він.
І ми от не знаємо, сміятися чи плакати у цьому випадку. Окупанти настільки загрузли у показовій любові до всього російського, що хизуються навіть відвертим старим брухтом. Далі ми трішки розкажемо, що ж це за гаубиця така.
Окупанти хизуються гаубицями 40-х років: дивіться відео
Гаубиці розконсервували та відправили на фронт
Це радянська 152-міліметрова гаубиця 1943 року випуску. Серійно її випускали з 1943 по 1949 роки. Зауважимо, що вона або досі використовується низкою армій світу, або ж брала активну участь у бойових діях середини та кінця минулого століття.Це цікаво! У 1943 році з конвеєра зійшли 84 такі гаубиці. А от до 1949 загалом їх випустили 2827 одиниць.
У російській Вікіпедії вказують, що на початку повномасштабного вторгнення ці гаубиці розконсервували та відправили на фронт. Тож не дивно, що в мережу потрапив ролик з такою бойовою машиною. Не виключено, що їх ще буде вдосталь, адже робити новітнє озброєння ворогові не вдається через санкції, накладені на нього.
Ворог продовжує зазнавати втрат
- Зауважимо, що упродовж минулої доби авіація Повітряних сил ЗСУ завдала 7 ударів по російських загарбниках. Внаслідок цього уражені 6 районів скупчення ворогів, їхньої зброї та техніки. Крім того, під удар потрапила позиція засобів ППО. Ефективно виконали роботу також підрозділи ППО, які збили 4 безпілотники окупантів.
- За результатами 255 дня війни, на Півдні вдалося знищити 57 російських бійців, 2 танки, 2 великокаліберні гаубиці та 3 одиниці автомобільної бронетехніки.
- Тим часом росЗМІ повідомляють про чергові колосальні втрати ворога. Вони зазначають, що під Макіївкою наші могли розбити цілий батальйон "мобіків". Відомо, що внаслідок цього загинули сотні бійців.
- А тепер коротенько про рекорд. До полону потрапив черговий мобілізований. Він пробув на фронті аж цілих півтори години. Тож він заслуговує на премію "Найшвидший мобік".
Яка ситуація на фронті – оперативне зведення від Генштабу ЗСУ: дивіться відео