У Росії прокоментували можливість нормандської зустрічі і переклали відповідальність на Україну
Джерело:24 канал
У Кремлі знову висловилися щодо можливої зустрічі у нормандському форматі. Держава-агресорка вкотре переклала відповідальність на Україну: мовляв, поки Київ не виконає домовленості попереднього саміту, наступного не буде.
Таку заяву зробив очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками телефонної розмови Володимира Путіна з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
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Росія знов прокоментувала можливість нормандської зустрічі
За словами Лаврова, лідер Кремля у розмові з колегами з Франції та Німеччини обговорив доцільність відновлення роботи щодо проведення саміту "нормандської четвірки".
Наш президент (Путін – 24 канал) наголосив, що перш ніж збиратися на новий саміт, потрібно домогтися виконання рішень попереднього,
– додав глава МЗС Росії.
Він повідомив, що російський президент навіть назвав конкретні факти, які начебто переконливо показують, що "Київ не виконав нічого з того, що там зобов'язався зробити". Водночас повторити хоча б один із цих "фактів" не захотів.
Зустріч "нормандської четвірки": що відомо
- "Нормандська четвірка", тобто глави України, Росії, Німеччини та Франції, востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року.
- Наступна зустріч мала бути у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Відтоді Кремль блокує будь-які натяки на можливий саміт.
- Натомість періодично проводять онлайн-перемовини на рівні радників, однак без особливих результатів.