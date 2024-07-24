"Іде в унісон з позицією Москви": Пєсков відреагував на заяви України щодо переговорів

Речник російського диктатора Владіміра Путіна під час щоденного брифінгу заявив, що заява міністра закордонних справ України про готовність до переговорів йде "в унісон" із позицією Москви.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, пише 24 Канал. Коментуючи слова Дмитра Кулеби, лакей Путіна "знайшов паралель" з попередніми заявами Кремля.

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Що сказав Пєсков про переговори

Як заявив Пєсков, таке "послання" до мирних переговорів "іде в унісон" з російською позицією, оскільки країна-агресорка буцімто "ніколи не відмовлялася" від дипломатичного врегулювання війни, яку ж сама розгорнула на території України.

Озвучений главою МЗС України послання про готовність розпочати переговори йде в унісон з позицією Москви, але тут важливі деталі, "а їх ми поки що не знаємо", – сказав речник Путіна.

Однак, за його словами, важливими є деталі мирних переговорів, які пропонує наша держава. А їх наразі нібито невідомо представникам Росії.

До слова, Кулеба під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї наголосив на важливості завершення російської агресії та досягненні справедливого миру в Україні. Водночас Китай підтримав ініціативу проведення переговорів, й Ван Ї вважає, що Росія та Україна давали чіткі сигнали про це.