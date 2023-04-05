"Калька з правління Миколи I": на російському телебаченні заговорили про кінець режиму Путіна
Пропагандисти вже почали волати, що кремлівський диктатор Владімір Путін вбиває Росію. Вони вважають, що незабаром настане кінець його режиму.
Про це заявив президент інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін в одній з пропагандистських програм, інформує 24 Канал. Він вважає, що Путін – це зловісна калька з правління Миколи I.
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Пропагандисти заговорили про кінець режиму Путіна
Я чим більше дивлюсь на Путіна, я розумію, що це якась зловісна калька з правління Миколи I, просто жахлива кількість збігів,
– заявив Надєждін.
Він пригадав, що у 1825 році Микола I випадково став царем, і з російським диктатором така ж сама історія.
Надеждін вважає, що Микола I не повинен був стати царем – там ціла черга була перед ним.
"А скінчилося все ось чим: Микола I увірував у те, що якщо ми в 1812 році перемогли, то значить ми і тут усіх переможемо, повів антиєвропейський курс і нарвався, ви не повірите, на Кримську війну, в ході якої Росія виявилася одна проти Європи та ще й Османської імперії. Результат відомий, так? Одна хороша новина — після того, як він пішов, наступний цар скасував кріпацтво, зробив незалежний суд і таке інше", – наголосив пропагандист.
Однак Надєждін вірить, що це все триватиме недовго і незабаром режим Путіна закінчиться.
Я вірю, що недовго все це триватиме, що цей режим закінчиться і все,
– підкреслив пропагандист.
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Путін уже ходячий мрець
Нещодавно колишній директор американської розвідки Джеймс Олсон заявив, що Путін зараз перебуває у безвиграшній ситуації і прагне якомога довше затягувати війну. Це не подобається російським військовим, тому вони можуть його прибрати.