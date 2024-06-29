Назвали державною "дурою": у Росії хочуть заборонити збільшення губ та ввести смертну кару

Російські чиновники закликають впроваджувати нові безглузді закони. Вони пропонують відновити смертну кару, ввести заборону на чайлдфрі та контролювати жінок, щоб ті не збільшували надто губи, бо це начебто лякає дітей та пенсіонерів.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що чиновники Росії зовсім не поважають законодавство та свою країну. Він наголосив, що вони відчувають значну владу, тому дозволяють собі говорити будь-що.

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"Алєксандр Бастрикін назвав парламент Росії державною "дурою". Якщо один із найвищих чиновників називає так парламент власної країни, то це дуже дивно", – зауважив журналіст.

Закони у Росії

Вєталій Мілонов запропонував регламентувати розмір жіночих губ. На думку Яковенка, це абсурдні пропозиції.

Сьогодні ми над цим сміємось, а завтра це доведеться сприймати як факт. У Росії немає меж між безглуздими заявами та реальністю. Це особливість російського законодавства,

– підкреслив він.

На думку журналіста, Росія прямує до відновлення смертної кари. Таким чином у Москві намагаються залякувати усіх ще більше.

"Смертну кару залишають як останній козир, адже якщо зробити це, то що далі? Росія практично розірвала всі відносини із цивілізованим світом, тому там будь-які обмеження уже не діють", – сказав він.