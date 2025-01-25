Путін "обламається": заяви російського керівництва про перемовини чітко показують одну річ

Владімір Путін раптом заявив, що Росія готова до переговорів щодо України. Водночас глава Кремля закликав "спонсорів київського режиму" змусити Володимира Зеленського скасувати заборону діалогу з Росією, мовляв, це робить нелегітимними можливі переговори.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, на що вказують усі заяви про перемовини, які цими днями зробили у Росії. До слова, в Офісі Президента вважають, що російський диктатор намагається просувати ідею переговорів зі США.

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Що нарешті зрозумів Путін

Перемовини зі Сполученими Штатами сам на сам без України та Європи неможливі. Ймовірно, Путін теж це зрозумів й саме тому він зробив заяву про зняття заборони України щодо перемовин з Росією.

Однак навіть тут кремлівський диктатор вирішив зманіпулювати, адже в Україні є заборона про перемовини з Путіним, а не з Росією. А це велика різниця,

– зауважив Рейтерович.

За його словами, ще якийсь час Кремль активно просуватиме тезу про прямі перемовини зі Сполученими Штатами та бажання поділити світ на двох. Можливо, Дональд Трамп й хотів би вирішити все швидко сам на сам, але він не настільки наївна людина й розуміє, що це неможливо зробити, враховуючи суть самої війни.

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Намагання Росії зашити в розв'язання російсько-української війни загальну тему якихось взаємовідносин з США та створення нової архітектури безпеки теж не повинно спрацювати. Це логіка терориста й заручника.

Зараз видається так, що Росія, почавши війну, тримає в заручниках всю Європу та Україну й каже США, мовляв, відпущу їх, якщо ми з вами про щось домовимося. Тут повинна бути достатньо жорстка реакція,

– мовив політолог.

Захід вже зробив багато кроків на зустріч. Зокрема, Трамп прямо сказав, що готовий зустрічатися та говорити з Путіним. На думку Рейтеровича, це колосальна можливість й послуга для Путіна, але якщо він нею не скористається, то тоді президенту США доведеться запускати довгий план, який передбачатиме примус Росії до перемовин й завершення війни.

Яка логіка Росії щодо переговорів

Очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров сказав, що якщо США при Трампі враховуватимуть інтереси Росії, то діалог Москви та Вашингтона поступово відновлюватиме, якщо ні, все залишиться як є.

Також Лавров заявив, що Москва не бачить реальних дій з боку Києва та Заходу, що вказують на готовність до мирних переговорів. За його словами, Росія проти заморожування "українського конфлікту", адже це буде використано Заходом для озброєння Києва та спроб реваншу.

Росії треба було якось відреагувати на ультиматум Трампа. Вони це зробили, але вийшло дуже недолуго. У Кремлі не знають, яка відповідь буде прийнятною водночас для внутрішнього російського користувача й для Трампа,

– зазначив Рейтерович.

Зокрема, він звернув увагу якраз не на слова Путіна, бо тут диктатор грає роль доброго поліцейського, а на заяви заступника російського міністра закордонних справ Сєргєя Рябкова. Він сказав, мовляв, якщо Сполучені Штати хочуть про щось домовлятися на основі озвучених ними принципів, то ми ні про що не домовимося.

Логіка така, що Сполучені Штати пропонують нібито неприйнятні для Росії умови й у Кремлі вдають, що не почули нічого конкретного й тому нема про що говорити. Насправді це просто затягування часу, адже у Трампа поступово формується сценарій, а у Росії нічого подібного й близько немає.