Російське "гарматне м'ясо" продовжує помирати на війні. Тим часом їхні родичі отримують "неоціненні" компенсації.

Владімір Путін готовий, що на війні Росії з Україною ліквідують 300 тисяч російських окупантів. Звичайно, що виплачувати їхнім родичам компенсацію ніхто не збирається. Тому в хід йдуть навіть дрова. "Зворушливу" новину розтягнули росЗМІ, інформує 24 канал.

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Красномовна ситуація сталася у республіці Тива – на батьківщині Сєргєя Шойгу. Там рідним ліквідованого мобіка видали компенсацію дровами.

На ще живих окупантів Росії теж байдуже

Росії абсолютно байдуже на своє "гарматне м'ясо". Окупант, який чекає свій квиток на концерт до Кобзона, розповів, що командування востаннє бачив півтора місяця тому.

Загарбник розповідає, як росіяни на фронті сплять у ямах та п'ють воду з калюж.

Що ж, принаймні в одному російські окупанти можуть бути впевненими: коли їх ліквідують, їхні родичі отримають дрова.

Зверніть увагу! Станом на 25 грудня на концерт до Кобзона відправили вже 102 050 російських окупантів. Окрім того, знищили багато ворожої техніки.