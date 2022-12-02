Навчався падати: у Росії розбився винищувач МіГ-31

У Росії в п'ятницю, 2 грудня, знову впав військовий літак. В авіакатастрофу потрапив винищувач МіГ-31.

Про падіння винищувача повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал. Російський МіГ розбився у Приморському краї.

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Російський винищувач розбився у Приморському краї

За даними екстрених служб Росії, екіпаж катапультувався. Міноборони Росії підтвердило інформацію, що МіГ-31 зазнав аварії.

У російському відомстві вже звично заявляють, що аварія сталася під час навчально-тренувального польоту. Саме так Росія виправдовувала попередні авіакатастрофи, які також забирали життя мирних людей.

Повідомляється, що політ нібито виконувався без боєкомплекту, а літак упав у безлюдному місці. Руйнувань на землі буцімто немає.

У Росії розбиваються винищувачі: що відомо

Втрата Росіє літака не в зоні бойових дій тільки гріє душу українців, адже тепер ще один ворожий винищувач не зможе тероризувати жителів України. Всього станом на 2 грудня Росія у війні проти України втратила 280 літаків.

Разом з тим, Росія втрачає літаки й на власній території. Так у жовтні в Росії розбилися два військові винищувачі. Перший інцидент стався 17 жовтня в Єйську, де розбився військовий літак Су-34.

Унаслідок авіатрощі загинуло щонайменше 15 людей, однак жертв може бути значно більше. На міському кладовищі знайшли близько 20 могил з загиблими.

23 жовтня в російському Іркутську розбивсь ще один винищувач – Су-30 влетів у житловий будинок. У Росії оприлюднили кілька версій, чому впав літак.

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