Навчався падати: у Росії розбився винищувач МіГ-31

2 грудня 2022 , 09:52
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У Росії в п'ятницю, 2 грудня, знову впав військовий літак. В авіакатастрофу потрапив винищувач МіГ-31.

Про падіння винищувача повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал. Російський МіГ розбився у Приморському краї.

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Російський винищувач розбився у Приморському краї

За даними екстрених служб Росії, екіпаж катапультувався. Міноборони Росії підтвердило інформацію, що МіГ-31 зазнав аварії.

У російському відомстві вже звично заявляють, що аварія сталася під час навчально-тренувального польоту. Саме так Росія виправдовувала попередні авіакатастрофи, які також забирали життя мирних людей.

Повідомляється, що політ нібито виконувався без боєкомплекту, а літак упав у безлюдному місці. Руйнувань на землі буцімто немає.

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Автор: Михайло Гема