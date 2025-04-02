Путін готується до літнього наступу: якими категоріями росіян він може поповнити свою армію

В Росії оголосили весняний призов до армії, який триватиме з 1 квітня до 15 липня 2025 року. Окупанти мають намір залучити до російського війська 160 тисяч осіб. Паралельно росіяни проводять інші мобілізаційні заходи.

Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, розповів 24 Каналу, що в Росії кожні пів року оголошуються призови строковиків. Тих, що призвуть, починаючи з 1 квітня, ще будуть проходити курс молодого бійця, служити строкову службу, тому на полі бою вони одразу не з'являться. Для цього готуються інші формування.

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Не збираються зупинятися

Військовий експерт пояснив, що призов в Росії триватиме до червня, а після відбуватиметься демобілізація.

Під час літньої демобілізації 160 тисячам строковикам, що вже відслужили, будуть пропонувати контракти на службу, від яких важко буде відмовитись. З цієї кількості демобілізованих, на думку полковника ЗСУ в запасі, приблизно 50 тисяч перехоплять для подальшої служби в армії по контракту.

Також росіяни запустили механізми примусової мобілізації. У січні 2025 року вони запровадили призов резервістів – приблизно 150 тисяч людей, які вже проходять підготовку

Саме цих резервістів Владімір Путін може вивести на лінії бойового зіткнення. Наразі їх можуть тримати на полігонах, поки не зайдуть строковики весняного призову і не замінять їх,

– наголосив він.

Паралельно Путін, за словами військового експерта, зняв бронь зі студентів, а це кілька сотень тисяч росіян у віці від 18 до 27 років. Ці студенти вчаться на військовій кафедрі, хтось з них проходить курс молодого бійця, і процес їх попереднього підготування вже проводиться.

Тому для України небезпечні три позиції, яких можуть перекинути на фронт: резервісти, студенти та демобілізовані строковики,

– підкреслив Роман Світан.

Всі ці заходи Кремля, як зауважив він, є підготовкою до літньої військової кампанії 2025 року. Путін може взяти оперативну паузу, зокрема на полі бою, щоб підтягнути резерви, але зупиняти бойові дії він не збирається.

Нагадаємо, що на думку голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, міноборони Росії обіцяє нібито не посилати на лінію боєзіткнення 160 тисяч строковиків, що мають призвати до лав російської армії.

Однак, за словами Романової, одразу після призову росіян відправляють на війну. В Росії, як зазначила вона, вже майже немає людей, які б, навіть за великі кошти, хотіли підписувати контракт. Водночас в Росії вже розпочалися "облави" щодо тих, хто уникає військової повинності.