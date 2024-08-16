Проклятий місяць, – ексагент КДБ припустив, чи стане цей серпень останнім для Путіна

Західні медіа звернули увагу на те, що Україна розпочала Курську операцію у серпні, який став для Росії місяцем великих терористичних атак, стихійних лих й руйнівної фінансової кризи.

У розмові з 24 Каналом колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав, чи стане російський диктатор черговою жертвою серпневого прокляття.

Варте уваги Путіну "стратегічно" бракує уяви: ISW назвав відповідь Кремля на Курську операцію неефективною

Як для Путіна може завершитися цей серпень

The Times пише, що успішне вторгнення ЗСУ у Курську область стало смертельним ударом по довгому управлінню Владіміра Путіна. Операція зробила його першим з часів Другої світової війни лідером, який уступив російські території іноземній армії.

Це перше, що спадає на думку людині, яка знає історію Росії. Всі знають, що серпень – це проклятий місяць для Росії й Путіна. Зокрема, саме у цей місяць потонув підводний човен "Курськ",

– мовив Жирнов.

До речі, президент Володимир Зеленський також натиснув на це. В одному зі своїх виступів він сказав, що коли Путін прийшов до влади сталася трагедія у Курську й зараз Курськом може завершитися його правління.

З'явилися спекуляції, що у Кремлі йде не просто війна, а й, можливо, підготовка до перевороту. Буцімто люди довкола Путіна кинулися йому в ноги й просять його піти, віддавши владу Міхаїлу Мішустіну, чи Андрєю Бєлоусову,

– додав колишній співробітник КДБ.

За його словами, насправді всі втомилися від Путіна й розуміють, що він веде Росію у глухий кут, але ліквідувати його поки що ніхто не наважується. Це велика помилка людей, які перебувають довкола диктатора.