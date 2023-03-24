Як у нацистській Німеччині: у Росії школярів вчать підіймати руки з вигуками "я русский"

Росія з кожним днем усе більше уподібнюється до нацистської Німеччини. На цьому наголошує радник глави ОП Сергій Лещенко.

Під час традиційного брифінгу він звернув увагу на те, чого привчають російських дітей у школах. За словами радника глави Офісу Президента Сергія Лещенка, вони підіймають руки так само як це свого часу робили прихильники Гітлера, передає 24 Канал.

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Підіймають руки під вигуки "я русский"

Цікаво слідкувати за тим як російська пропаганда все більше наслідує пропаганду нацистської Німеччини. Зокрема, прямо вже під відкриті камери у школах дітей навчають підіймати руку в нацистському вітанні і казати гучно хором фразу "я русский",

– зауважив він.

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Відразу ж обмовимося, що цьому ролику уже понад місяць. Його зняли 23 лютого під час одного з "побєдоносних концертів", на які зганяли учнів. Сталося це в одній зі шкіл Татарстану. Там їх муштрували, щоб вони активніше реагували на фразу "я русский".

Жінка, котра на сцені в екстазі вигукувала "я русский" неабияк тиснула на учнів. Вона запитувала підлітків, які не дуже то й хотіли брати участь у цьому шабаші, "ну что ви все вобщє, не русскіє что лі?" На цьому булінг не закінчився.

Зрозумівши, що серед присутніх дійсно є не лише росіяни, вона підійшла з іншого боку. Мовляв, усі ж вони громадяни країни-агресорки. А тим, хто не хоче підіймати руку, вона просто запропонувала покинути країну.

А от повнолітніх росіян продовжують активно гнати на смерть. Причому використовують для цього всі можливі способи.

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