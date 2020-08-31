У Москві на вулиці Ращупкіна пізнього вечора 30 серпня скоїли напад на активіста та журналіста Єгора Жукова – молодого чоловіка сильно побили тітушки біля його будинку. У мережі пишуть, що перед цим Жуков був на стрімі щодо протестів у Білорусі. Крім того, активіста знають як критика політика Кремля, за що він у 2019 році отримав три роки умовно.

Деталі побиття Єгора Жукова

Активіста, ведучого радіостанції "Эхо Москвы" та позаштатного кореспондента "Нової газети" атакували біля під’їзду його будинку. Після цього зловмисники втекли на самокатах. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як розповів батько Єгора у коментарі "Новій газеті", на нього напали кілька людей (попередньо, двоє), коли він ішов додому. Телефон у нього не відібрали, а просто сильно побили.

Соратник Жукова Євген Овчаров у коментарі "Эхо Москвы" повідомив, що напад стався приблизно о 22:00. Зловмисники нічого не говорили та почали одразу лупцювати Жукова. Зрештою завдали йому кілька ударів.

За словами Овчарова, у момент нападу Жуков, імовірно, повертався зі стріму журналіста Максима Каца. Вони, зокрема, обговорювали й події в Білорусі.

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Після нападу Єгор поїхав до Можайського райвідділу поліції. Там він написав заяв про побиття – справу мають порушити за статтею про побої.

️Экс-фигурант «московского дела», журналист «Эха Москвы» и внештатный корреспондент «Новой газеты» Егор Жуков написал заявление об избиении. Дело возбудят по статье 116 УК РФ ("побои") pic.twitter.com/ViqDuwyJaX — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 30, 2020

У якому стані перебуває Єгор Жуков

На фото Жукова після нападу, які опублікували в мережі, видно, що у нього розбито губу, також є синці на обличчі.

Крім того, лікарі, що чекали на активіста у райвідділку поліції, діагностували йому травму голови. Опісля Жукову в 67-й лікарні зробили МРТ (магнітно-резонансу томографію). Також медики мали вирішити питання його подальшої госпіталізації.

Сам Жуков у заяві правоохоронцям розповів, що почувається погано – в нього розбито обличчя. На думку чоловіка, нападники хотіли заподіяти значну шкоду його здоров’ю, тому завдали численних ударів по голові. Після цього він упав на землю.

Водночас речник "Команди Жукова" Стас Топорков переконує, попри численні травми, Єгор зараз зберігає спокій і навіть жартує про інцидент.

Що цьому передувало

Зауважимо, що це вже другий напад на Жукова. 25 липня поточного року його також атакували біля під'їзду будинку. Проте активісту вдалося сховатися, тому жодних серйозних травм він не отримав.

За словами Овчарова, це напад стався після ефіру на "Эхо Москвы", на якому Жуков критикувала, зокрема, тимчасового виконувача обов’язків губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова. Додамо, що його призначив Кремль після затримання та арешту колишнього очільника регіону Сергія Фургала. На підтримку останнього як у Хабаровську, так і інших містах Росії тривають акції протесту уже понад 50 днів.

Також Овчаров повідомив, що торік Жуков висувався у Московську міську думу, і відтоді щодо нього постійно лунають погрози.

Ще один гучний випадок стався із Жуковим перед нападом 30 серпня. Він повідомив, що його відрахували з магістратури Вищої школи економіки відразу після зарахування. За його словами, його прийняли на магістратуру Школи дизайну на профіль "Мистецтво кіно: режисура та драматургія".

Він встиг оплатити навчання, однак через півтори години після повідомлення про те, що договір з вишом укладено, йому прийшов другий лист, де повідомляли про розірвання договору. Жуков зазначив, що співробітниця приймальної комісії вишу на умовах анонімності повідомила йому, що договір розірвали "за вказівкою згори". Згодом у ВШЕ оголосили про закриття профілю "Мистецтво кіно".

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Справа Єгора Жукова: коротко