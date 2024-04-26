У Росії масово скасовують акцію "Безсмертний полк": політтехнолог сказав, чого боїться Кремль

У російських містах скасовують улюблену акцію Владіміра Путіна до 9 травня – "безсмертний полк". Там бояться, що місцеві вийдуть з фото ліквідованих на війні окупантів і вони переважать за кількістю тих, хто загинув у Другій світовій війні.

Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучив російський політтехнолог Аббас Галлямов. Таким чином фактор втрат набуде політичного значення.

Дивіться також Путіну зіпсували настрій перед інавгурацією: у Росії розгублені через надання Україні ATACMS

"Поки це питання виведене з політичного поля. А завдяки ось цій візуалізації стане на порядок денний. Звісно, владі це вкрай не вигідно. Настільки, що вони скасовують "улюблену іграшку"", – зауважив Галлямов.

Скасування параду

9 травня, паради "безсмертних полків" для Путіна – сакральні речі. Навколо цього узагалі вибудовувалася його політика. Але страх показати загалу реальні втрати у війні у кремлівської верхівки переважає.

Ба більше – ніхто з інших очільників держав не квапиться приїздити до нього на парад, як це було раніше. Своєю чергою Кремль мовчить з офіційними заявами.

"Путін маргіналізує Росію слідом за собою. Відсутність респектабельної публіки кидається в очі. І це сильно контрастує з тим, що було умовних 10 років тому, коли приїздили на всі ці заходи лідери провідних держав. І Кремлю з цього приводу нічого сказати. Зараз в Москву приїздять відверті маргінали: "хамасники", таліби", – додав політтехнолог.

Скасування заходів до 9 травня: останні новини