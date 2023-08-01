Новий "похід на Москву" може бути вже скоро, – Данілов

Секретар РНБО попередив про спробу перевороту в Росії. На його думку, довго чекати не доведеться.

Секретар РНБО вважає, що у Росії досить швидко можуть відбутися нові протести. Про це він повідомив у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Який зміст заяви Данілова

За його словами, у Росії є незадоволені, тож протестні настрої зростатимуть. Причому це незворотній процес, бо, як відомо, "видавлену з тюбика пасту назад не запхати".

Нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву,

– стверджує Олексій Данілов.

Про що свідчать дані української розвідки

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив, що розвідка також має інформацію про підготовку в Росії нових заворушень, проте не назвав конкретні прізвища – щоб "не заважати".

Він підкреслив, що всередині еліт багато конфліктів, які будуть тільки наростати. Спроба заколоту Пригожина – тільки верхівка айсберга.

У помираючій імперії є чимало охочих забезпечити собі майбутнє в постпутінській Росії або тому, що від неї залишиться,

– наголосив Юсов.

Як і хто може протестувати в Росії

За словами представника ГУР, протест не буде мирним. До цього змусила сама влада, придушивши усі мирні форми протесту. Люди, опозиційні до путінського режиму, або сидять по тюрмах, або змушені емігрувати.

Наразі, зазначив Юсов, у Росії тривають протести проти насильницької мобілізації і загарбницької війни в Україні. Посилення мобілізаційних заходів викликатиме спротив.

Що відомо про протести проти мобілізації у Росії

Державна Дума розглянула поправки, відповідно до яких збільшиться призовний вік. Також підвищиться вік звільнення із запасу, тобто в країні стане більше людей, яких можна відправити на війну проти України. Це так звана прихована мобілізація, коли офіційно не оголосили про повну.

Звісно, це подобається не всім. 31 липня росіяни масово підпалювали військкомати, кидаючи у них "коктейлями Молотова". Це були переважно літні люди віком 54, 77, 80 років. Та оскільки нові поправки стосуватимуться усіх, слід чекати на хвилю протестів.