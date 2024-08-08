Путінський режим тягне у безперспективність: що показала операція в Курській області

На території Росії відбувся "прорив" кордону в Курській області. Є інформація, що там тривають бойові дії.

Експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що ця операція на території країни-агресорки продемонструвала слабкість російського кордону. Видно, що військовим силам противника дуже складно протистояти загрозам на своїй території.

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У Росії слабкий захист на кордоні

Іван Варченко нагадав, що кожного разу коли на територію Росії заходили підрозділи російських патріотів-добровольців, кремлівська влада дуже довго, зі страхом та значними помилками намагалася організувати елементи оборони прикордоння. Це демонструє, що противник сконцентрував більшість військового потенціалу в Україні.

Росія залишається слабко захищеною від будь-яких загроз. Я б зараз не говорив про можливості різноманітних рейдів, але ця демонстрація мала б показати російському патріотичному населенню, що путінський режим тягне їх на багато поколінь у бідність, зневагу та безперспективність,

– сказав він.

На його думку, у Росії немає силовиків, які здатні чинити суттєвий опір спротиву російського населення, яке не підтримує режим Владіміра Путіна.

Аргумент для перемовин

Експерт з національної безпеки зазначив, що для переговорного процесу, який обов'язково розпочнеться між Україною та Росією, нашій державі потрібні сильні позиції.

Він додав, що для проведення військових операцій на території країни-агресорки Силам оборони потрібні значні людські та технічні ресурси.

Якщо достатньо ресурсів, то удари по російській території дозволили б відтягувати окупаційні сили з інших напрямків. Це полегшило б роботу тим підрозділам, які тривалий час перебували в обороні,

– підкреслив Іван Варченко.