У росії спалахнув магістральний газопровід "Бухара — Урал": пожежників не вистачає

російським окупантам доведеться відірватися від брехні щодо масового вбивства українських полонених. На їхній дикій території виникла проблема, приховати яку їм навряд чи вдасться.

росіянам дуже подобається спостерігати, як на території їхньої країни "все горить, палає". Тепер в них з'явилася особливо гордість – палаючий газопровід.

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Пожежа на центральному газопроводі окупантів

У Челябінській області сталася пожежа на газопроводі "Бухара – Урал". Вогонь спалахнув через розгерметизацію підземного газопроводу.

Пожежників на подолання вогню окупантам не вистачає, адже не всі повернулися після "відрядження" в Україну.

Відео пожежі на російському газопроводі:

російські пропагандисти вже кричать про те, що "пожежа локалізована", а загрози населеним пунктам немає. Щоправда, коли їм таки вдасться ліквідувати пожежу, вони прогнозувати бояться.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти намагалися просунутися на кількох напрямках на Сході. ЗСУ відбили усі їхні атаки, ворог зазнав втрат і відійшов на попередні позиції.

Ворог здійснив масове вбивство полонених в колонії в Оленівці. Українські розвідники повідомили про цілі, які переслідували окупанти, здійснюючи цей кривавий воєнний злочин.

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