Путін завив про розбіжності та загрози, а Лукашенко чекає на "щасливий рік": стартував саміт СНД

У Санкт-Петербурзі в понеділок, 26 грудня, стартував неформальний саміт глав країн СНД. У вступній промові кремлівський диктатор Владімір Путін заявив про розбіжності серед членів СНД.

Під час виступу Путін заявив, що загрози та виклики зростають, пише 24 канал. Зокрема, диктатор визнав, що між учасниками СНД також виникають розбіжності.

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Путін визнав розбіжності всередині СНД

При цьому він цинічно сказав, що члени організації нібито готові спільно вирішувати проблемні питання.

Доводиться визнати, на жаль, і те, що між державами-учасницями співдружності також виникають розбіжності. Головне, однак, що ми готові і співпрацюватимемо, і навіть якщо виникають будь-які проблемні питання, прагнемо вирішувати їх самі, разом, спільно надаючи один одному товариську допомогу та посередницьку допомогу,

– сказав Путін.

Про що сказали Лукашенко і Токаєв

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття на неформальний саміт СНД заявив журналістам, що 2023 рік буде "найщасливішим, найвдалішим".

"Не переживайте, буде нормально", – сказав посіпака Путіна.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив на недоторканості російської мови та заговорив про культурне співробітництво.

Незмінне значення має загальне культурно-гуманітарне співробітництво і ... зміцнення мовного простору в СНД. Тут роль російської мови, природно, не може піддаватися будь-якому сумніву,

– сказав він.

Хто візьме участь у саміті СНД