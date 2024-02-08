Путін більше не популярний: як опонент глави Кремля розвінчав відомий міф

У Росії ЦВК відмовила політику Борису Надєждіну у реєстрації в кандидати на так звані президентські вибори. Там пояснили, мовляв, є велика кількість помилок у зібраних підписах громадян.

Таким чином у Кремлі намагаються не допустити єдиного кандидата, який начебто "виступає проти війни". Утім, незворотність для Путіна вже настала. Громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов у розмові з 24 Каналом пояснив, що означає ця ситуація для диктатора.

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Боротьба з конкурентами

Історія з Надєждіним показала, що Путін давно і стрімко втрачає позиції. Адже в Росії сформувалася велика група антипутінського кандидата. А сам Надєждін опинився на шпальтах багатьох газет.

"Зараз багато хто прогнозує, що Путін дасть якусь посаду Надєждіну і він житиме тихенько на хорошу пенсію. Але я думаю, що це неможливо. Коли людина відчула таку підтримку електорату, з яким він працював, то триматиметься до кінця. Він не вестиме людей на барикади, але й не відмовчуватиметться", – припусти опозиціонер.

Для самого Путіна настала незворотність. За словами Мурзагулова, він вже давно задумується про мирні перемовини і випрошує у всіх, з ким має контакт, підштовхнути до цього Україну. Утім, диктатору дали зрозуміти, що "мир буде, але без нього".

"Присоромлені ті, хто вважав, що Путін всіх переграв, але насправді ні. Всі побачили, що популярний не Путін, а антипутін", – додав він.

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