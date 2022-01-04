У Росії цинічно поглузували з від'їзду журналіста Романа Цимбалюка

Представниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно відреагувала на від'їзд журналіста Романа Цимбалюка. Прокремлівська пропагандистка заявила, що це – начебто "синдром Бабченка-Гордона".

Захарова розповіла, що Цимбалюк начебто вигадав інформацію про загрозу власній безпеці. Цинічний допис представниця країни-агресорки опублікувала у своєму телеграм-каналі.

Зауважте Загрожує нацбезпеці: Естонія відмовила у візі російському журналісту

У медицині ці симптоми описані як "синдром Бабченка – Гордона": коли немає ні слави, ні мужності, ні надії Савченко (згідно з оригінальним правописом – 24 канал), а хочеться,

– заявила Захарова.

Цимбалюк виїхав з Росії

Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії. У країні-агресорці його викликали на допит у місцеву прокуратуру. Згодом російські правоохоронці заявили, що начебто відкликали виклик на допит.

Водночас Цимбалюк переконаний: його можуть знову покликати.

Журналіст заявив, що у Росії є загроза його особистій безпеці.

Цимбалюк наголосив: деталі наразі невідомі. Водночас журналіст зауважив, що не поспішатиме до Росії, адже не хоче ставати заручником Кремля і чекати, поки його обміняють.

Роман Цимбалюк: головне

Роман Цимбалюк – український журналіст, відомий своїми запитаннями до очільника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорив про російську агресію на Донбасі.

Цимбалюк став останнім українським журналістом, якого акредитували при МЗС Росії на постійній основі. Він працював у Москві для інформагентства УНІАН, а також співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода".

Окрім того, Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги" на 24 каналі.

Відеоблог Цимбалюка "Зради та перемоги": дивіться відео

Допис Захарової:

"Я виїхав із РФ, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці", – заявив український журналіст Цимбалюк. – Не хочу ставати заручником Кремля і чекати, доки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягти".

У медицині ці симптоми описані як "синдром Бабченка – Гордона": коли нема ні слави, ні мужності, ні надії Савченко, а хочеться. Багато років, живучи в Москві, кричати про російсько-українську війну, не вилазити з московських ресторанів, випускати провокаційно-фейкові помиї в інтернеті, на всі питання "чого ж ти мучишся в тилу ворога і чи не час повернутися до своїх "на передову" відповідати безладним муканням, а потім придумати байку про загрозу безпеці та статус заручника. У порівнянні зі свинячою кров'ю Аркадія Бабченка та спецопераціями-колабораціями Дмитра Гордона.

Не знаю, на кого Рому в його фантазіях міняли, але справа була в Прип'яті".