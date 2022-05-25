У Росії цинічно заявили, що можуть дати зелені коридори для зерна, але розміновувати їх має Київ

Російські загарбники спершу самі заблокували Чорне море та створили загрозу голоду у світі, а потім "змилувалися" та заявили, що можуть дати зелені коридори для українського зерна.

Такими цинічними заявами відзначилося міністерство закордонних справ країни-агресорки, яку цитують російські ЗМІ.

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Логікою у заявах і діях Росії навіть не пахне

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що країна-агресорка готова надати гуманітарні коридори для вивезення морем українського зерна, але Київ має забезпечити розмінування портів. Він підкреслив, що загалом Москва готова до діалогу з усіма зацікавленими сторонами для розв'язання проблем із продовольством.

Однак заступник глави МЗС Росії Андрій не нагадав, що саме через дії Росії ця криза і виникла. Натомість Руденко також обурився заявою очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про те, що Москва використовує питання продовольчої безпеки як зброю.

Ми вже неодноразово висловлювалися щодо цього. Розв'язання продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, зокрема пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та російські фінансові транзакції,

– додав Руденко.

Додамо, що, ймовірно, Москва вимагає зняття санкцій, щоб безперешкодно продавати награбоване в Україні зерно. Це Руденко чомусь забув уточнити.

Невдовзі зростуть ціни на основні товари

Із Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тисяч тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тисяч тонн . Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей. Триває пограбування Мелітопольського району. Днями у кримському напрямку з міста виїхало 15 зерновозів. Окупантам активно допомагають мелітопольські зрадники.

У британській розвідці розповіли, що наслідки російської агресії проти України вже відчули люди далеко за межами нашої країни. Однак, якщо блокада Чорного моря продовжуватиметься, зростання цін не уникнути. Розвідники нагадали, що від початку вторгнення Росії не було жодної значної діяльності торговельного судноплавства в Одесі.

Війна, яку розв'язала Росія, вже чинила непрямий тиск на світові ціни на зерно. Морська блокада країни-агресорки продовжує стримувати доступ комерційних суден до українських портів. Як наслідок – дефіцит пропозиції призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів.

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