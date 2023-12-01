Санкції в дії: у Росії ледь посадили пасажирський боїнг через поломку шасі

Boeing 777 "Аерофлоту", що летів із Москви, аварійно сів у Южно-Сахалінську. Причина – проблеми із шасі, що стало типовим явищем для Росії.

Тепер через зламане шасі рейс до Москви затримується. Про це пишуть російські ЗМІ.

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У Росії посадили літак через зламане шасі

Через поломку шасі росіянам довелося аварійно посадити Boeing 777, який летів із Москви. Повідомляється, що йому вдалося приземлитися у Южно-Сахалінську "без подій" після того, як впав тиск у правому колесі.

На борту були понад 400 пасажирів – їх зустріли оперативні служби, які прибули до місця приземлення.

В окупантів проблеми з шасі: дивіться відео

Тепер зворотний рейс затримується, адже окупантам потрібно замінити шасі перш ніж підняти літак в небо. Але з тим можуть виникнути проблеми, оскільки в країні-агресорці бракує запчастин для цивільної авіації через західні санкції.

Цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу