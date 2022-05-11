У Росії величезний конфлікт між ФСБ і ГУР, – Арестович про ситуацію з Херсонщиною

Окупанти заявили, що планують приєднати український Херсон до Росії якимось указом, без референдуму. Проте з Кремля згодом залунали виправдання, мовляв, все має бути "легітимно", як з анексованим Кримом. Арестович каже, що Росії просто виник величезний конфлікт між ФСБ і Управлінням розвідки.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, причина такого рішення проста і навіть не політична – у Росії є величезний конфлікт між ФСБ (Федеральною службою безпеки) і ГУР (Головним управлінням розвідки).

Вони сперечаються за "віджату" українську власність – Херсонську область. Зокрема, ділять сільськогосподарську техніку, зерно та навіть автобуси, бо ж це багато грошей. Вони багато чого вже поділили і будуть ще це робити,

– заявив Арестович.

Радник глави ОП пояснив, що у Херсоні є самопроголошене "керівництво" і в Кремлі вже почали питати, що ж відбувається з цим регіоном. Ті заявили, що нібито "готові до приєднання".

"На це відреагував відразу Пєсков, сказав, що все має бути, як з Кримом. Бо ж це міжнародний скандал, бо анексія дорівнює ескалації, а це величезні неприємності для Росії. Водночас Путін чітко проголосив на параді 9 травня, що їхнє завдання – запобігти глобальній війні", – запевнив він.

За словами Арестовича, це означає, що не буде ні ядерної війни, ні війни з НАТО, ні ескалації. Росія цього побоюється. Перед собою Кремль ставить лише завдання – вийти на кордони Донбасу та Херсонщини.

І тут якийсь дурень самопроголошений вилазить і робить міжнародну заяву величезного масштабу. Йому одразу "дали по шапці", що народ має вирішувати. Тому одразу з'явився із заявою Пєсков,

– відповів він.

Арестович каже, що, можливо, цей сценарій десь лежить, і росіяни готуються оголосити Таврійську область без референдуму в Херсоні, але такі заяви для них точно не на часі.

А що з псевдореферендумом у Херсоні? На думку Арестовича, зараз немає ознак, що "референдум" там взагалі готується.

"Останній вкид був, що це перенесли на 15 – 18 травня, але підготовки немає. Окрім того, вплинули і такі заяви, їх почали одразу "гасити" на рівні Кремля", – додав він.

Але радник глави ОП вважає, що сценарій приєднання Херсону в росіян є. Він розглядається як крайній, але точно не головний.

Він розглядається у випадку, якщо не вдасться вмовити нас на де-факто визнання окупації Херсонської області… Але будь-які спроби Росії не мають значення. Як сьогодні наголосив Михайло Подоляк, ми все одно звільнимо Херсон військовим шляхом,

– підсумував Арестович.

Можливе проголошення "ХНР": що відомо

Ще раніше на Херсонщині росіяни планували проголосити так звану "Херсонську народну республіку". Серед місцевих мешканців ширилася інформація, що після проведення "референдуму" окупанти почнуть "мобілізовувати" їх до російської армії.

Відомо, що у квітні росіяни у приватній друкарні Нової Каховки запустили верстати й друкували бюлетені. Згодом там змінили риторику щодо планів на "референдум" та намагалися підкупити населення рублевими виплатами.

Призначені росіянами так звані "представники влади Херсонської військово-цивільної адміністрації" заявили, що проситимуть Володимира Путіна включити Херсонську область до складу Росії.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що росіяни планують створити в області чергову псевдореспубліку та приєднати її тимчасово окуповані території до Росії. Однак такі дії загарбників не мають ні юридичних перспектив, ні підтримки херсонців.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно", як це було з Кримом".

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