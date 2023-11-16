Бездушний вибір: як ув’язнених росіянок використовують на фронті

Упродовж останніх місяців розгортається історія про жінок, яких вербують у російських тюрмах і відправляють на фронт. Їм нібито пропонують роботу снайперами або зв'язківцями та обіцяють, що вони перебуватимуть на відстані від бойових дій.

Наразі немає багато інформації про вербування жінок, але вже відомо про 50 ув'язнених з Республіки Хакасія, які поїхали на фронт. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, додавши, що жінок, ймовірно, обманом хочуть використати у війні.

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Для яких потреб росіяни залучають жінок

Жінки у російських колоніях живуть зовсім в інших умовах, ніж чоловіки. Чоловіки звикли до певної солідарності, мають мобільний зв'язок, доступ до інформації, хоч мінімальне спілкування зі своїми сім'ями. У жіночих колоніях всього цього практично немає.

Як правило, жінки в тюрмах залишаються одні, їх ніхто не чекає, а чоловіки від них йдуть. Також на них тиснуть оперативники, адже будь-яка жінка, якій запропонують співпрацю в обмін на дзвінок дітям чи можливість з ними побачитися, – погодиться. Тому до них приїжджають, щоб завербувати й грають на їхніх почуттях.

Російський правозахисник розповів, як вербують жінок у тюрмах: дивіться відео

Наприклад, жінці в тюрмі можуть сказати, що їй сидіти ще 7 – 8 років, за цей час її діти виростуть в дитбудинках, а вона втратить все здоров'я, але якщо погодитися на співпрацю, то зможе вийти через пів року.

Звісно, це бездушний вибір, який вони їм дають, тому жінки погоджуються. Я їх не виправдовую, але треба розуміти в яких умовах вони перебувають,

– підкреслив Володимир Осєчкін.

Росіянкам пропонують роботу зв'язківців, але очевидно, що людину без ніякого досвіду не посадять за рацію. Відтак жінок змушують працювати в моргах, медичних закладах, декого відправляють на окуповану територію – все це робота, яку не хочуть виконувати цивільні за жодну зарплату.

"Також вони можуть копати окопи. Загалом роблять всю найбруднішу роботу, яку не хоче виконувати російський кадровий військовий", – додав Осєчкін.

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