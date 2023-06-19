Пожежу гасили до самого ранку: біля Єкатеринбурга згорів штаб дивізії російських військових

У Росії продовжується сезон пожеж та гучних вибухів. Так, вночі 18 червня в селищі Єлань, що поблизу Єкатеринбурга, буцімто згорів штаб дивізії Центрального військового округу Росії.

Наразі на місці рятувальники продовжують розбирати завали. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Свердловській області Росії згорів штаб військової дивізії

Пропагандисти наголошують, що займання нібито сталося в кабінеті командира дивізії на другому поверсі будівлі. В той час у всіх співробітників штабу буцімто був вихідний, однак командування цього військового формування все ж мала доступ до цього приміщення.



Будівля штабу дивізії Центрального військового округу Росії згоріла вночі 18 червня / Фото з російських телеграм-каналів

Згодом росіяни викликали пожежників, які начебто гасили пожежу до ранку 19 червня. За попередніми даними, внаслідок пожежі є руйнування будівлі.



Приблизне розташування селища Єлань Свердловської області Росії / Скриншот 24 Каналу

Самі окупанти заявили, що причиною пожежі, ймовірно, могло стати "замикання проводки". Пропагандисти також стверджують, що цій військовій будівлі вже 50 років і пожежа там буцімто відбувалися вже не вперше.

У Росії постійно трапляються займання