У Росії відбулись невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава" – носіїв ядерної зброї, – ГУР

Росія провела випробування ракет "Ярс" і "Булава", які є носіями ядерної зброї. Однак випробування провалилися.

Випробування "Ярс" та "Булави" відбулися 1 листопада та 25 жовтня. У ГУР розповіли подробиці про намагання ворога посилити ядерний арсенал.

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Як минули випробування "Ярс" та "Булави"

1 листопада 2023 року Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил Росії. Ракету запускали з космодрому "Плєсєцк" в Архангельській області по цілі на полігоні "Кура" в Камчатці. Однак випробування виявились невдалими.

За даними ГУР МО України, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року,

– повідомили в ГУР.

25 жовтня 2023 року росіяни запускали балістичну ракету РСМ-56 "Булава" з підводного ракетного крейсера "Борей" і вкотре засвідчили її ненадійність.

Згідно з даними ГУР, серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування. Наразі це один з найголовніших для ворога проєктів модернізації стратегічних ядерних сил. Зрештою, "Сармат" прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го – після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "Воєвода" створена їй на заміну ракета "Сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично "Сармат" – недопрацьована, недосконала, сира ракета,

– заявили у розвідці.

Окупанти намагаються вдосконалити і "ядерну авіацію"

У ГУР повідомили, що Кремль намагається вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. У межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1 – 2 літаки.



Однак і тут ворога спіткала невдача. Заплановане на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

У розвідці переконані, що усі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора – прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв’язану нею війну проти України. Також це доводить, що науково-технічна та промислова база терористичної Росії неспроможна виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним.

Нагадаємо, що 17 жовтня спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Росія відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). 2 листопада Путін підписав відповідний закон.