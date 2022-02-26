У Росії відключили Твіттер, є проблеми зі зв'язком

26 лютого 2022 , 17:56
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Джерело:

"Українська правда"

У Росії відключили твітер. Також повідомляють про проблеми із зв'язком – соцмережі ледве працюють.

Про це повідомила "Українська правда", посилаючися повідомлення російських користувачів інтернету. 

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Що відбувається 

Твіттер відключили. Facebook працює ледь-ледь. Швидкість інтернету дуже впала,
– зазначає співрозмовник УП. 

Росія підступно розпочала повномасштабну війну в Україні вночі 24 лютого.

Водночас росіянам кремлівська пропаганда транслює, що це "операція на Донбасі". Росіяни могли дізнаватись про те, що їхні війська атакують міста по всій Україні, включно з цивільною інфраструктурою і житловими будинками, виключно з соцмереж та публікацій незалежних ЗМІ в інтернеті.

Раніше Україна та союзники здобули велику перемогу на кіберфронті. Ворогу якийсь час доведеться послухати українську музику на своїх телеканалах.
Автор: Юлія Бабич