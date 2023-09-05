"Все ще на ланцюгу в Путіна": у NYT проаналізували звільнення Суровікіна

Колишній командувач окупаційних військ Росії Сергєй Суровікін, схоже, опинився на волі. Суровікіна випустили з-під варти після смерті Євгєнія Пригожина.

Два американські чиновники та людина, близька до міноборони Росії, підтверджують інформацію, що Суровікін знову на волі. Суровікін, якого вважали союзником Пригожина, зник із поля зору громадськості в червні, після заколоту ПВК "Вагнера".

Дивіться також 50 друзів Путіна і прокляття Пригожина: хто зі списку Гааги доживе до трибуналу

Суровікін досі в розпорядженні міноборони Росії

Американські офіційні особи стверджують, що Суровікін, який отримав прізвисько "генерал Армагеддон" за свою жорстоку тактику в Сирії, заздалегідь дізнався про заколот Пригожина.

За кілька годин після початку заколоту в Росії опублікували відеозапис, на якому Суровікін закликає бійців "Вагнера" відступити.

Американські офіційні особи заявили, що, хоча Суровікін, судячи з усього, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються будь-які обмеження на його пересування або інші обмеження, накладені російською владою.

Суровікін був звільнений через кілька днів після загибелі Пригожина в авіакатастрофі наприкінці серпня, сказала на умовах анонімності людина, близька до російського міноборони.

Генерал досі зберіг своє звання і формально залишається офіцером в армії, але кар'єрних перспектив у нього більше немає, сказав співрозмовник. Суровікін був офіційно знятий з посади глави Повітряно-космічних сил Росії.

У понеділок, 4 вересня, Суровікін уперше після червневого заколоту з'явився на фотографії. Фото опублікувала одіозна росіянка Ксенія Собчак.

Аліксєй Венедіктов, який очолював ліберальну радіостанцію "Ехо Москви" до її закриття Кремлем, написав, що Суровікін перебуває вдома з сім'єю.

"Він у відпустці й перебуває в розпорядженні міністерства оборони", – написав пан Венедіктов.

Пригожин високо оцінював Суровікіна

З жовтня до січня Суровікін був вищим офіцером Росії, який відповідав за операції в Україні. Він керував виведенням російських військ із Херсона і переходом до оборонної стратегії, яка включала в себе зведення величезної стіни оборони, відомої як "лінія Суровікіна", що ускладнює контрнаступ українських військ.

Пригожин знав Суровікіна, оскільки бійці "Вагнера" служили в Сирії у складі російських військ, коли генерал був там вищим командиром. Торік Пригожин високо оцінив призначення генерала, назвавши його легендарною особистістю і найздібнішим командиром у російських збройних силах.

У січні 2023 року Кремль відсунув Суровікіна на другий план, призначивши командувачем окупаційними військами в Україні Валєрія Герасимова.

Ця зміна стала початком ширшої втрати влади для Пригожина, який незабаром вступив у конфлікт з Герасимовим і міністром оборони Росії Сергеєм Шойгу, оскільки війська "Вагнера" зазнали великих втрат під час спроби взяти Бахмут.

Ці протиріччя зрештою і призвели до того, що Пригожин розпочав короткочасний заколот, метою якого, за його словами, було усунення двох керівників російського міноборони, а не повалення Путіна.