У Путіна відреагували на запрошення Україною ООН на Курщину

У Кремлі обурилися заяві МЗС України до ООН із пропозицією відвідати Курську область, яку контролюють Сили оборони. Георгій Тихий каже, що російська влада вкотре продемонструвала, що їй абсолютно байдуже до своїх людей.

Україна запросила представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до контрольованою нею частини Курської області для участі у гуманітарній допомозі місцевим мешканцям.

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Що сказали у Кремлі

Заяву МЗС України прокоментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.

Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація,

– заявив чиновник.

Водночас вже з'явилася реакція українського відомства на коментар російської влади.

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що "реакція Кремля на пропозицію України долучити ООН та МКЧХ до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про зневагу Росії до власного народу та його гуманітарних потреб". Також така поведінка, на думку посадовця, говорить про страх Путіна перед тим, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію.

Нагадаємо, що із перших днів Курської операції Сили оборони дотримуються принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб та мають можливість виїхати з районів бойових дій.

До слова, у ЗМІ писали, що Україна прорвала нову ділянку кордону на заході Курської області.