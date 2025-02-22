Це не останній "накат" від Трампа: як США можуть далі діяти щодо України

З огляду на останні заяви Дональда Трампа щодо України та Росії, можна очікувати, що тиск президента США продовжуватиметься. Він, ймовірно, дотримуватиметься власної вигоди у питанні завершення російсько-української війни, проте це може сприяти амбіціям Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зазначивши, що адміністрація Трампа продовжуватиме тиснути на Україну. Нашій владі поки вдалось призупинити вимоги США щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

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Трамп просуває власні ідеї

Олег Саакян зазначив, що Дональд Трамп використовує бізнесову тактику, аби досягти своєї мети, зокрема мовиться і про підписання угоди про українські копалини.

Жорстко, через ресурсну тематику, президент США починає обвалювати акції України, оголошуючи, що у Володимира Зеленського рейтинг 4%, а вибори не відбуваються, мовляв, при владі диктатор. Це частина "накату" Трампа,

– сказав він.

Нашій державі частково вдається відбити такі атаки. За словами політолога, адміністрація США підготувала нову угоду для України, яка є більш адекватною та не нагадує капітуляційний план, порівняно із тим, що було на початку.

Кіта Келлога у цій ситуації по-людськи навіть шкода. Він з однієї сторони симпатизує Україні, але з іншої добре знає ситуацію у Білому домі. На жаль, Келлога можуть відсторонити (від виконання обов'язків спецпосланця з питань російсько-української війни – 24 Канал),

– припустив він.

Чому Келлога можуть усунути

Перед приїздом до Києва Кіта Келлога розпочалась інформаційна кампанія у США по його дискредитації. Там стверджують, що він проукраїнський.

"Як би це дивно не звучало, але це саме дискредитація, адже для команди Трампа він необхідний як об'єктивний та неупереджений до України чи до Росії представник, який може доносити позицію, не виставляючи її на догоду Україні, як про це думають у Трампа", – зауважив Олег Саакян.

Він також зазначив, що президент США, ймовірно продовжуватиме тиснути на Україну, повертаючись до теми виборів чи мобілізації.

Це не антиукраїнська чи проросійська позиція в класичному вигляді, хоча вона грає на руку Росії. Це бізнесове, хибне, вульгаризоване уявлення про політику, яке саме по собі є шкідливим, але з Росією воно є дуже загрозливим для США,

– висловився політолог.

До слова, спецпредставник президента США Кіт Келлог під час візиту до Києва відвідав Ірпінський військовий госпіталь, де зустрівся з пораненими бійцями. Після цього він заявив, що війна має бути припинена, підтримавши позицію Дональда Трампа. Окрім цього, Келлог провів зустрічі з українськими високопосадовцями, а глава ОП Андрій Єрмак висловив сподівання на подальшу підтримку США.