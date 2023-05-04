У Росії вимагають боротися з внутрішніми ворогами: ексагент КДБ розповів, чим це обернеться
Російська пропаганда все частіше волає про потреби посилення силового блоку, боротьбу з внутрішніми ворогами тощо. Дехто звертає увагу на невпевнену роботу ФСБ, з цим пов'язує появу безпілотників на території Росії.
Це, імовірно, може стати двигуном певних процесів. Таку думку 24 Каналу висловив колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Жирнов акцентував, що за подібними висловлюваннями пропаганди прозоро прочитується: "Нам потрібні сталінські чистки, нам потрібний 1937 рік і потрібно сотнями, тисячами заарештовувати людей, саджати їх в табори, розстрілювати тощо".
Ці люди дурні, вони просто дурні, бо вони не читали історію і вони не знають, що коли були сталінські чистки, вони йшли хвилями і Єжов розстріляв Ягоду, Берія розстріляв Єжова, Берію розстріляв Хрущов. Розстріляли всіх очільників КДБ,
– додав мовець.
Тобто ті хто починав терор, помирали потім від цього ж терору.
Ефект бумеранга
КДБ як організація, що була зобов'язана захищати Радянський Союз, Комуністичну партію і саму себе, не виконала своє завдання, бо в 1991 році був ліквідований КДБ, заборонена Комуністична партія і розвалився СРСР, наголосив Жирнов.
Зараз Росію очолюють ті самі чекісти, які тоді дозволили все це розвалити.
Куди ще ви хочете затискати гайки? Вони не розуміють, що спецслужби в умовах російської корупції й капіталізму ніколи не зможуть затиснути ніякі гайки, адже люди, в яких є гроші, відкупляться, а будуть страждати ці самі люди, які закликали до цього,
– зауважив ексспівробітник розвідки.
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Путін не вводить жорстких заходів проти винних
Жирнов наголосив, ще під час теракту на Кримському мосту мало би проводитися розслідування. Наступного дня з посади мав бути звільнений Патрушев, бо він був 5 жовтня в Криму, проводив нараду з безпеки Криму, а через три дні стався теракт.
Путін мав зняти директора ФСБ, бо вантажівка з вибухівкою заїжджала з Російського боку – не зняв. А охоронявся міст росгвардією, яка знову ж вийшла безкарною.
Тобто 3 – 4 ключові людини, що відповідали за безпеку, після цього теракту мали полетіти. У Путіна не полетів ніхто,
– підкреслив мовець.
Кремль посилює репресії проти звичайних росіян
- В Інституті з вивчення війни зауважили, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом. Вони спрямовані на розширення юридичного покарання за дискредитацію всього російського персоналу, який воює проти України.
- На тимчасово окупованих територіях російська влада збільшує готовністю застосовувати розширені терміни тероризму, що повинно сприяти придушенню опору окупаційній владі та "інакомисленню".
- В Росії покарання отримують навіть діти за свої малюнки. У Тульській області шестикласниця намалювала малюнок із написом "Ні війні". Їй кілька раз забирали до поліції, а проти батька порушили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію" російської армії.