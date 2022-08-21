"Київ здригнеться": пропагандисти в росії вимагають ударів по центрах схвалення рішень

російські пропагандисти в істериці від загибелі дарьї дугіної, доньки ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна. У москві чомусь побачили "український слід" та вимагають завдати "удару у відповідь".

У росії звинувачують Україну у підриві дугіної

У шаленій істериці після смерті дугіної головна пропагандистка росії маргарита симоньян, пише 24 канал. На ресурсі пропагандистів вийшов матеріал після підриву дочки "ідеолога путіна" дугіна під назвою "російська відповідь за вбивство дарьї дугіної, всього три слова – Київ здригнеться".

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російські пропагандисти безпідставно натякають, що Україна буцімто винна у загибелі дугіної, авто якої підірвали під Москвою. росіяни вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Центри ухвалення рішень! Центри прийняття рішень!! Центри прийняття рішень!,

– написала маргарита симоньян.

Також пропагандисти оприлюднили координати будівель СБУ, Міноборони, Офісу Президента тощо.

Що відомо про загибель дарьї дугіної

У Підмосков'ї ввечері 20 серпня вибухнув джип доньки алєксандра дугіна, ідеї якого стали головним фундаментом для вторгнення росії в Україну. Унаслідок вибуху авто Land Cruiser Prado загинула його донька дарья дугіна та водій.

Повідомлялося, що дарья поверталася з фестивалю "Традиція" і алєксандр дугін теж повинен був їхати в тій самій автівці. Проте, за інформацією російських ЗМІ, ідеолог путіна сів в інший автомобіль в останній момент.

Невдовзі після вибуху в соціальні мережі потрапила світлина, на якій можна побачити алєксандра дугіна на місці трагедії. Ідеогол путіна буквально вбитий горем, адже в автівці загинула його донька.

Антикризовий радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до того, що сталося з дугіною. Він підкреслив, що наша держава ані кримінальна, ані злочинна. Тож сліди варто шукати всередині самої росії.

Після загибелі доньки натхненник владіміра путіна потрапив до лікарні.

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