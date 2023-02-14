У Росії нарешті зрозуміли, що заважає їхньому успіху – Чебурашка-бандерівець

Російські імперці організували атаку на Чебурашку. Так, вони атакують миле звірятко з радянського мультфільму.

Найважливіша проблема Держдуми – Чебурашка

Депутат Держдуми Росії Дмітрій Пєвцов назвав Чебурашку "жахливою диверсією". Йому привиділися геї, бо Чебурашка називав Крокодила Гену "мамою". Схоже, що у Держдумі інших проблем вже немає.

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Інший відомий російський імперець Алєксандр Дугін нещодавно також накинувся на Чебурашку. Він заявив: "Чебурашка – це не те, що потрібно Росії. Чебурашка – це якесь недоумство. Нам потрібне пробудження і повноцінне відродження традицій. З такими образами як Чебурашка Росія не зможе перемогти на геополітичній арені".

Чим цим імперцям не вгодило наївне звірятко можна лише здогадуватися. Тим більше, що Чебурашка у Росії був талісманом Олімпійських ігор, навіть космічний корабель його іменем називали, а зараз його так нещадно атакують російські імперці. Чому ж?

Через дику культуру заборонени геть усього вони бігають країною і думають, щоб це заборонити, аби стало краще? Зараз вони доїдають залишки радянської культури, яку створили зовсім не росіяни. Це стосується і Чебурашки.

Несподіванка: радянська істота родом з Заходу України

Чебурашка не те, що має українське походження, він взагалі – з Заходу України. Правильне ім'я Чебурашки – Чеберяйчик. Це своєрідний ельф в українській дитячій міфології.

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– це маленькі істоти, які жили у полях, лісах і були схожими на зайчиків. Про чеберяйчиків пишуть, що вони завжди молоді та безтурботні, як і Чебурашка. Їхнє завдання таке ж, як і в Чебурашки, – дивуватися світу і його чудесам. Образ чеберяйчиків за описом дуже схожий на Чебурашку. Можливо, росіяни дізналися, що автор розповідей про Чебурашку Едуард Успенський просто підглянув цей образ.

Варто згадати і про той факт, що образ мультяшного Чебурашки був створений за участі художника багатьох радянських фільмів Леоніда Шварцмана. Тобто Чебурашка може виявитися ще навіть євреєм.

Чебурашка може розплачуватися за висловлювання свого творця

Водночас сам Успенський казав, що він почув слово "чебурахнутися", коли впала дитина. Мовляв, так і придумав цей образ. Навіть, якщо це і так, то все одно Чебурашка – антиросійський тип. Навіть, якщо Успенський вигадав Чебурашку паралельно від чеберяйчика, він все одно – бандерівець.

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Чому? Бо сам Успенський казав, що населення Росії розділилася на 10% розумних і 90% ідіотів. Історію з окупацією Криму сценарист називав "потворною".

Однак підозрюю, що Чебурашку переслідують навіть не через можливе українське походження. Річ у вірші, який написав Успенський. Вірш називається "Гімн старому КДБ" і говорить правду про залишки Росії. На початку вірша автор розділяє російське керівництво на вбивць та дурнів. Загалом він жорстко критикує керівництво Росії.

Отож, хоч як не крути, Чебурашка – бандерівець. Цікаво, що перед смертю Успенський сказав, що нема жодних ознак того, що у Росії стане краще.