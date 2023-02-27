Кримське вино у супермаркеті Санкт-Петербурга позначили як українське: росіяни бісяться

В одному із магазинів Санкт-Петербурга продають вино з окупованого Криму. На ньому стоїть маркування з синьо-жовтим прапором.

Вино виготовляють на заводі в Ялті. Його визнали "продукцією з України". Відповідну наліпку розмістили на полиці.

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Росіяни у соцмережах обурюються таким рішенням супермаркету. Вони закликають розібратися з директором магазину й "скинути йому на голову холодильник".



Реакція росіян / Скриншот з соцмереж



Росіяни "не підтримують" війну проти України / Скриншот з соцмереж

Україна поверне Крим

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна робить воєнні кроки для деокупації півострова. Захисники технічно готуються до контрнаступу зброєю, посиленням, формування бригад.

Треба працювати. Тому, відповідаючи на питання про кроки, я можу сказати одне – все залежить від нас. Будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки й, дай Боже, аби вони були вдалі, – зазначив президент.

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